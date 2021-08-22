Professorin Dr. Ulrike Kämmerer beklagt korrupte Wissenschaft

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Weitere Wissenschaftskollegen bei www.wissenschaftstehtauf.de oder www.corona-ausschuss.de www.acu2020.org Weitere Empfehlungen: Völlig verschwiegene Hintergründe: Vortrag "Das Jahrhundert der Pharma-Tyranei !" Lebensnotwendig. Die Entstehung der Rockefeller-Medizin und der Pharma-Mafia! https://www.youtube.com/watch?v=xz68fJZwMZY&t=170s Interessant: Patente im Hintergrund des Covid-Theaters FULL INTERVIEW: There is no variant... not novel... no pandemic. Dr David Martin with Reiner Fuellmich https://www.brighteon.com/a569c7c9-9572-47ed-ba3c-130b0c13aa55 Spanische Universität untersuchte Covid-Impfstoff mit Elektronenmikroskop und findet toxisches Graphenoxid: https://de.scribd.com/document/515016039/LaQuinta-Coumna-Report GRÜNDER DER FÜNFTEN Kolonne https://www.laquintacolumna.net/ Ist in Spanisch, ggf. mit Chrome browser Webseitenübersetzer anschauen. Es gibt dort eine Fülle von verschiedensten Studien, welche die Wirkung und mögliche Relevanz der Graphene beleuchten.