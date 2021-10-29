Как вы пережили падение Фейсбука и Инстаграма?

Boris Grinblat 139 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

41 views • October 29, 2021





Перевод: Медальтернатива.инфо



Закадровый голос и монтаж: Сергей Горин



Материалы в тему:

· «Нью-Йорк Таймс» уличили в распространении фальшивых новостей о детях, госпитализированных с COVID-19

· Мировоззренческий фактор – самое важное в лечении любых недугов

· Ложная парадигма современной медицины

· Сбывается ещё одна теория заговора: Пентагон создает микрочип для обнаружения COVID

· YouTube блокирует правду



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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео. Чем Вы занимались пока не работал интернет? Быть может Вы пообщались со своей женой и узнали, что она вполне приятная и интересная женщина? А может Вы наконец почувствовали свободу мысли, без всякой цензуры, и смогли думать своей головой?Перевод: Медальтернатива.инфоЗакадровый голос и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin Материалы в тему:· «Нью-Йорк Таймс» уличили в распространении фальшивых новостей о детях, госпитализированных с COVID-19 https://medalternativa.info/entry/falshivye-novosti-o-covid-19/ · Мировоззренческий фактор – самое важное в лечении любых недугов https://medalternativa.info/our/mirovozzrencheskij-faktor/ · Ложная парадигма современной медицины https://medalternativa.info/entry/lozhnaya-paradigma-meditsiny/ · Сбывается ещё одна теория заговора: Пентагон создает микрочип для обнаружения COVID https://medalternativa.info/entry/mikrochip-dlya-covid/ · YouTube блокирует правду https://medalternativa.info/entry/youtube-blokiruet-pravdu/ Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.infoМы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa ⏬ Подписывайтесь на наши группы:— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo — Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info — Одноклассники https://ok.ru/medalternativa — Телеграм https://t.me/medalternativa_info— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо— Фейсбук Страница MedAlternativa.info— Brighteon, канал Boris Grinblat❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео. Keywords facebookinstagraminternet

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