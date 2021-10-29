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Как вы пережили падение Фейсбука и Инстаграма?
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41 views • October 29, 2021
Чем Вы занимались пока не работал интернет? Быть может Вы пообщались со своей женой и узнали, что она вполне приятная и интересная женщина? А может Вы наконец почувствовали свободу мысли, без всякой цензуры, и смогли думать своей головой?
Перевод: Медальтернатива.инфо
Закадровый голос и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin
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Перевод: Медальтернатива.инфо
Закадровый голос и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin
Материалы в тему:
· «Нью-Йорк Таймс» уличили в распространении фальшивых новостей о детях, госпитализированных с COVID-19 https://medalternativa.info/entry/falshivye-novosti-o-covid-19/
· Мировоззренческий фактор – самое важное в лечении любых недугов https://medalternativa.info/our/mirovozzrencheskij-faktor/
· Ложная парадигма современной медицины https://medalternativa.info/entry/lozhnaya-paradigma-meditsiny/
· Сбывается ещё одна теория заговора: Пентагон создает микрочип для обнаружения COVID https://medalternativa.info/entry/mikrochip-dlya-covid/
· YouTube блокирует правду https://medalternativa.info/entry/youtube-blokiruet-pravdu/
Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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