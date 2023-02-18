БЫВШИЙ АГЕНТ ЦРУ РАССКАЗЫВАЕТ О ТРАФИКЕ МУЖЧИН

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Уважаемые испаноязычные зрители, я перевожу англоязычные видео на английский язык. Теперь я хочу перевести и на испанский, но так как я не знаю языка, то исправить не получается. Я надеюсь, что вы поймете и оцените мои попытки. Если это так, пожалуйста, помогите моему каналу youtube вырасти до 1000 подписчиков. https://www.youtube.com/@dennyabrahamsson8660