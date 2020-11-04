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Origine du Sars-cov-2, brevet/scoop, actu 2e vague covid-19 & traitements. Alexandra Henrion-Caude
luciole
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12 views • November 04, 2020
Les preuves se multiplient concernant la possible origine humaine du SARS-CoV-2 ; le Dr Alexandra Henrion-Caude n’est pas la seule à le dire. Il sera aussi question dans cette vidéo de la pseudo 2e vague de covid-19 !

3 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=3jhLNKXprDk&;pbjreload=101
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ

Le débat sur l’origine du virus reste plus que jamais ouvert : « Cette séquence (ndlr : présente dans le sars-cov2) découpable par le furine au milieu de protéines membranaires virales (ndlr : S1 et S2) a déjà fait l’objet d’un brevet. Là, cette séquence est idéalement située comme suggéré dans ce brevet », Alexandra Henrion-Caude, généticiennne. (interview du 29 octobre)

👉 Revoir notre première interview du 13 octobre : https://www.youtube.com/watch?v=lvO5LN3Wx44

Sources :
Lien vers le brevet : https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf

« La question de l'origine du SARS-CoV-2 se pose sérieusement », article CNRS : https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement

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