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07.12.2020. Новости. Коронавирус не вирусного происхождения (Выпуск № 179 часть II (2)).
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9577 views • December 07, 2020
Все наши материалы вы можете найти на сайте http://vera77.com
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Как победить клиповое мышление... https://youtu.be/ycLSdYx1jI8.
03:44 Как правильно заваривать чагу, березовый гриб, чага - уникальное лекарственное средство. https://www.youtube.com/watch?v=2C452So0QXI.
07:57 Письмо слушателя. Хочу создать общину.
10:48 Письмо слушателя. В Дании отменили закон о принудительной вакцинации.
12:09 Берлин: вчерашняя полицейская жесть с водометами и слезоточивым газом в ответ на задаваемые Народом правительству вопросы. https://vk.com/utopiyaproject?z=video-44965226_456239921%2F618b161da19b09dedb%2Fpl_wall_-189549640
18:06 Письмо слушателя. Вначале маски, потом ….
23:48 Всем предъявить разрешение на ношение маски‼️Вот это поворот!
https://www.youtube.com/watch?v=caEW6dM_TB0&;feature=youtu.be
28:10 Британцы на митинге против чипирования исполнили песню «Засуньте свою вакцину себе в зад». https://www.youtube.com/watch?v=5LC27LEqZQY&;feature=youtu.be.
32:41 Хроники АПОКАЛИПСИСА‼️ https://www.youtube.com/watch?v=xMN-fXSj3-U&;feature=youtu.be.
41:22 Литургию изменили!!! Пять фактов о предательстве священства Христа и его паствы. https://www.youtube.com/watch?v=7Das5OKCLMI&;t=5s
48:33 Письмо слушателя. Батюшка в спортивном костюме на службе.
51:25 ЭТОТ МИР СОШЁЛ С УМА! https://www.youtube.com/watch?v=JD6K706u3gw
Сегодня мы поговорим о том, как проходят протесты в различных европейских странах, и почему нет протестов у нас. Рассмотрим, как побороть клиповое мышление, обсудим как заваривать березовый гриб. Также поговорим об изменении в литургии.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Как победить клиповое мышление... https://youtu.be/ycLSdYx1jI8.
03:44 Как правильно заваривать чагу, березовый гриб, чага - уникальное лекарственное средство. https://www.youtube.com/watch?v=2C452So0QXI.
07:57 Письмо слушателя. Хочу создать общину.
10:48 Письмо слушателя. В Дании отменили закон о принудительной вакцинации.
12:09 Берлин: вчерашняя полицейская жесть с водометами и слезоточивым газом в ответ на задаваемые Народом правительству вопросы. https://vk.com/utopiyaproject?z=video-44965226_456239921%2F618b161da19b09dedb%2Fpl_wall_-189549640
18:06 Письмо слушателя. Вначале маски, потом ….
23:48 Всем предъявить разрешение на ношение маски‼️Вот это поворот!
https://www.youtube.com/watch?v=caEW6dM_TB0&;feature=youtu.be
28:10 Британцы на митинге против чипирования исполнили песню «Засуньте свою вакцину себе в зад». https://www.youtube.com/watch?v=5LC27LEqZQY&;feature=youtu.be.
32:41 Хроники АПОКАЛИПСИСА‼️ https://www.youtube.com/watch?v=xMN-fXSj3-U&;feature=youtu.be.
41:22 Литургию изменили!!! Пять фактов о предательстве священства Христа и его паствы. https://www.youtube.com/watch?v=7Das5OKCLMI&;t=5s
48:33 Письмо слушателя. Батюшка в спортивном костюме на службе.
51:25 ЭТОТ МИР СОШЁЛ С УМА! https://www.youtube.com/watch?v=JD6K706u3gw
Сегодня мы поговорим о том, как проходят протесты в различных европейских странах, и почему нет протестов у нас. Рассмотрим, как побороть клиповое мышление, обсудим как заваривать березовый гриб. Также поговорим об изменении в литургии.
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