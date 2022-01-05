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170) Escassez de chips vs Vacinados a pretexto da pandemia
#ElectrosmogPortugal
#ElectrosmogPortugal
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3 views • January 05, 2022
A falta de microchips é uma farsa e a prova. Ela deve-se à sua procura ter disparado para número estratosféricos, na ordem das centenas de biliões de microchips, com a administração de injecções em massa à população e a sua integração na Internet das Coisas, com a instalação no interior do seu corpo da Internet das Nano Coisas.

Créditos a LA QUINTA COLUMNA | Janeiro 5, 2022: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA223-:4

(2013) | Fundamentals of Electromagnetic Nanonetworks in the Terahertz Band : https://www.researchgate.net/publication/269853754_Fundamentals_of_Electromagnetic_Nanonetworks_in_the_Terahertz_Band | https://www.nowpublishers.com/article/Details/NET-045
(2020) Intra-body communication (IBC) | Sintec Project | H2020: https://www.sintec-project.eu/
Jan. 03, 2022 | Identificação do padrão nas vacinas coron@v|rus: Sinais de auto-montagem DNA-Origami: https://corona2inspect.blogspot.com/2022/01/identificacion-de-patrones-en-vacunas.html

Dez. 16, 2021 | Encontrada evidencia que confirmaría la teoría de las nanorredes centradas en el cuerpo humano: nano-rectenas*: https://corona2inspect.blogspot.com/2021/12/encontrada-evidencia-que-confirmaria-la.html
* Uma rectena (antena rectificadora) é um tipo especial de antena de recepção que é utilizada para converter energia electromagnética (AC) em electricidade de corrente contínua (CC).

Outros vídeo recomendados:
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/watch/9c97487b-a1a4-4c5a-8225-959072e919ee?index=40
152) Rede Telecom Intracorporal - parasitismo tecnológico: https://www.brighteon.com/watch/9c97487b-a1a4-4c5a-8225-959072e919ee?index=57
157) Vacinados com endereço MAC (microchipados): https://www.brighteon.com/watch/9c97487b-a1a4-4c5a-8225-959072e919ee?index=62
161) CORONA: sistema de COordenação e ROteamento para NAno-redes: https://www.brighteon.com/watch/9c97487b-a1a4-4c5a-8225-959072e919ee?index=66
166) 5G , grafeno e frequência 26 GHz: https://www.brighteon.com/watch/9c97487b-a1a4-4c5a-8225-959072e919ee?index=70
Ver também vídeos: 145, 148, 149, 153, 154, 155, 160, 164, 167, 168, 169.


MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Keywords
emf5g6gchipsfarsagrafenoterahertzescasseznano-redes
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