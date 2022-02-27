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George Friedmann's Shocking statement in 2015 (!) about USA's real geopolitical strategy
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41 views • February 27, 2022
George Friedman megdöbbentő nyilatkozata az USA valódi geopolitikai stratégiájáról - 2015 február >>
George Friedman, a STRATFOR agytröszt szervezet igazgatója, a The Chicago Council on Global Affairs-nél sajtókonferenciát tartott 2015 februárjában, ahol olyan nyíltan beszélt az USA geopolitikai stratégiájáról, mint még soha senki.
Akkoriban a VilagHelyzete oldalán részletes cikket írtam az ott elhangzottakról:
➽ Kötelező tananyag: Az USA stratégiájának nyílt beismerése felfedte a háborúk és a mostani válság okait !
https://www.vilaghelyzete.com/2015/09...
❗ "Nem lesz 100 millió áldozat, de az a gondolat, hogy 'Európa, mint kivételes hely' meg fog halni."
● "Az USA legfontosabb érdeke az elmúlt száz évben, az I. és a II. világháborúban, valamint a hidegháborúban is abban állt, hogy Németország és Oroszország viszonya hogyan alakul. Mert ha ezek az érdekek összefonódnak, akkor ez lenne az egyedüli hatalom a világon, ami ránk nézve veszélyt jelentene.
A mi legfontosabb érdekünk, hogy ez az eset ne következzen be!"
- Az oroszok számára az a kérdés, hogy megtarthatják-e Ukrajnát legalább egy pufferzónának vagy a nyugat úgy behatol Ukrajnába, hogy már csak 100 km-re lesz Sztálingrádtól és 500 km-re Moszkvától. Oroszország számára Ukrajna egzisztenciális kérdés és ezt az oroszok nem tudják nem figyelembe venni.
Az a kérdés az USA számára, hogy ki fogja megállítani Oroszországot, ha ragaszkodik Ukrajnához.
● "Az USA ősi félelme, hogy a német tőke és technológia az orosz nyersanyagtartalékokkal és humán erőforrásokkal összefonódnak. Ez az egyetlen kombináció, amitől az USA-nak már évszázadok óta pokoli félelme van."
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❗❗❗
George Friedman, a STRATFOR agytröszt szervezet igazgatója, a The Chicago Council on Global Affairs-nél sajtókonferenciát tartott 2015 februárjában, ahol olyan nyíltan beszélt az USA geopolitikai stratégiájáról, mint még soha senki.
Akkoriban a VilagHelyzete oldalán részletes cikket írtam az ott elhangzottakról:
➽ Kötelező tananyag: Az USA stratégiájának nyílt beismerése felfedte a háborúk és a mostani válság okait !
https://www.vilaghelyzete.com/2015/09...
❗ "Nem lesz 100 millió áldozat, de az a gondolat, hogy 'Európa, mint kivételes hely' meg fog halni."
● "Az USA legfontosabb érdeke az elmúlt száz évben, az I. és a II. világháborúban, valamint a hidegháborúban is abban állt, hogy Németország és Oroszország viszonya hogyan alakul. Mert ha ezek az érdekek összefonódnak, akkor ez lenne az egyedüli hatalom a világon, ami ránk nézve veszélyt jelentene.
A mi legfontosabb érdekünk, hogy ez az eset ne következzen be!"
- Az oroszok számára az a kérdés, hogy megtarthatják-e Ukrajnát legalább egy pufferzónának vagy a nyugat úgy behatol Ukrajnába, hogy már csak 100 km-re lesz Sztálingrádtól és 500 km-re Moszkvától. Oroszország számára Ukrajna egzisztenciális kérdés és ezt az oroszok nem tudják nem figyelembe venni.
Az a kérdés az USA számára, hogy ki fogja megállítani Oroszországot, ha ragaszkodik Ukrajnához.
● "Az USA ősi félelme, hogy a német tőke és technológia az orosz nyersanyagtartalékokkal és humán erőforrásokkal összefonódnak. Ez az egyetlen kombináció, amitől az USA-nak már évszázadok óta pokoli félelme van."
A VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta!
Please SUPPORT - Támogatás a fennmaradáshoz:
http://paypal.me/VilagHelyzeteBlog
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☑ Facebook --
2. ❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGthe...
3. Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete
4. FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzet...
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All of my opinions in this video are my own, I was not paid to make this video. Please check my website for articles and for the Truth.
AWAKENING THE WORLD ... ... EVERY HEART MAKES A DIFFERENCE
In a world that continues to evolve, there are certain outcomes that become inevitable. The shift in human potential is one of them...
http://www.VilagHelyzete.com/
Please join the peaceful REVOLUTION of our WORLD HERE:
http://www.facebook.com/AWAKENINGtheW...
❗ Ti is tudtok segíteni nagyon sokat a fennmaradásban, ha úgy érzitek támogatásra érdemes az oldal és szeretnétek, ha folytatódhatna a VilagHelyzete tevékenysége a jövőben.
Igyekszem (ahogy eddig is) olyan tudást és olyan információkat megosztani, melyek segítenek a világ eseményeinek megértésében… és egy építő értékrendet kialakítani az emberekben és a világban!
http://paypal.me/VilagHelyzeteBlog
❗❗❗
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