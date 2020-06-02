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<< Η αβάσταχτη ελαφρότητα της "ΑΝΩΘΕΝ ΕΝΤΟΛΗΣ" >>!
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211 views • June 02, 2020
Ο Λουκάς Κίνιας προσπαθεί να φωτίσει
τα σκοτεινά πρόσωπα των ανθελλήνων προδοπρακτόρων τα οποία με την κατάχρηση της παράτυπης κατοχικής εξουσίας επιβάλλουν στους κατοχικούς θεσμούς της υπό εσχάτη προδοσία χώρας να παραδίδεται και να εξευτελίζεται στους εχθρούς της, γενοκτονώντας προσχεδιασμένα τον ένδοξον Ελληνισμόν!!!
τα σκοτεινά πρόσωπα των ανθελλήνων προδοπρακτόρων τα οποία με την κατάχρηση της παράτυπης κατοχικής εξουσίας επιβάλλουν στους κατοχικούς θεσμούς της υπό εσχάτη προδοσία χώρας να παραδίδεται και να εξευτελίζεται στους εχθρούς της, γενοκτονώντας προσχεδιασμένα τον ένδοξον Ελληνισμόν!!!
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