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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 50
Vera Nika
Vera Nika
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17 views • September 04, 2022

Список вопросов.00:00 — Вступление.

00:33 — В индийском и египетском пантеонах ясно отображена Священная Дуада, ясно прописаны все астрологические Силы. А как было у русов? И почему в славянском пантеоне нет сейчас такой ясности? Ведь именно здесь произошло Явление Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС?

03:05 — Библии многие сегодня не доверяют, а можно ли сегодня доверять «Ведам»?

04:11 — Кто такая Птица Гамаюн?

04:53 — Почему Змей Горыныч в руських сказках — это отрицательный персонаж?

05:35 — Кентавры, наги, русалки. Это реальные существа, или символические образы?

06:12 — В чём смысл того, что один из сыновей Парвати — Ганеша, имеет голову слона?

07:06 — Что есть «мудрость»? Когда мудрость бывает, а когда нет?

07:37 — Как воспитать воина-победителя в современном мире?

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 50. Читает Автор. https://youtu.be/mpV8uZwQ79s

Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).

Да Будет Свет!

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-50

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).

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