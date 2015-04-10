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Визит в Воронеж (10.04.15)
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16 views • May 16, 2022
Игорь Стрелков совершил визит в Воронеж, где работает движение "Новороссия". Готовится открытие полноценного отделения ОД.
Лидер Движения "Новороссия" Игорь Стрелков 8 апреля посетил с визитом Воронеж. Здесь он дал интервью телеканалу "КТВ", а также встретился с людьми, которые сочувствуют и помогают общественному Движению "Новороссия", которое возглавляет сам Игорь Стрелков.
Лидер Движения "Новороссия" Игорь Стрелков 8 апреля посетил с визитом Воронеж. Здесь он дал интервью телеканалу "КТВ", а также встретился с людьми, которые сочувствуют и помогают общественному Движению "Новороссия", которое возглавляет сам Игорь Стрелков.
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