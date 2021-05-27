Conferencia: La Verdad sobre la Pandemia por la periodista Cristina Martín Jiménez.

El 27 de abril, la periodista e investigadora Cristina Martín Jiménez impartió una conferencia en Oñati, Guipúzcoa.Cristina dará respuesta a muchas preguntas que nos hacemos relacionadas con la Covid-19 en medio del caos desinformativo que recibimos por parte de los medios de comunicación de masas y organismos "oficiales".Cristina Martín Jiménez es escritora y Doctora de Periodismo, especializada en el Club Bilderberg. Experta en geopolítica, analiza maniobras de manipulación y propaganda. Sus líneas de investigación son la comunicación y las estructuras de poder.➤ Vídeo en Vimeo:➤ Canal de Vimeo De landerfilms:➤ Canal de YouTube de landerfilms:➤ Canal de Telegram de Cristina:https://t.me/cristinamartinjimenezescritora➤ Web de Cristina Martín Jiménez:Más información en:Otros vídeos de Cristina Martín Jiménez:El Quilombo / Entrevista a Cristina Martín Jiménez, autora de 'La verdad de la pandemia'Cristina Martín Jiménez - Una guerra silenciosa con el miedo como arma de control, quién la va ganando