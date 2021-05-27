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Conferencia: La Verdad sobre la Pandemia por la periodista Cristina Martín Jiménez.
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317 views • May 27, 2021
El 27 de abril, la periodista e investigadora Cristina Martín Jiménez impartió una conferencia en Oñati, Guipúzcoa.
Cristina dará respuesta a muchas preguntas que nos hacemos relacionadas con la Covid-19 en medio del caos desinformativo que recibimos por parte de los medios de comunicación de masas y organismos "oficiales".
Cristina Martín Jiménez es escritora y Doctora de Periodismo, especializada en el Club Bilderberg. Experta en geopolítica, analiza maniobras de manipulación y propaganda. Sus líneas de investigación son la comunicación y las estructuras de poder.
➤ Vídeo en Vimeo:
https://vimeo.com/543278680
➤ Canal de Vimeo De landerfilms:
https://vimeo.com/landerfilms
➤ Canal de YouTube de landerfilms:
https://www.youtube.com/channel/UCi5LdJ0fHWsO1jXzUwRe-mg
➤ Canal de Telegram de Cristina:
https://t.me/cristinamartinjimenezescritora
➤ Web de Cristina Martín Jiménez:
http://cristinamartinjimenez.com/
Más información en:
https://elinvestigador.org/documental-big-reset-movie/
Otros vídeos de Cristina Martín Jiménez:
El Quilombo / Entrevista a Cristina Martín Jiménez, autora de 'La verdad de la pandemia'
https://youtu.be/MXZ51R5xlNg
Cristina Martín Jiménez - Una guerra silenciosa con el miedo como arma de control, quién la va ganando
https://youtu.be/GtjO7JCXETA
Cristina dará respuesta a muchas preguntas que nos hacemos relacionadas con la Covid-19 en medio del caos desinformativo que recibimos por parte de los medios de comunicación de masas y organismos "oficiales".
Cristina Martín Jiménez es escritora y Doctora de Periodismo, especializada en el Club Bilderberg. Experta en geopolítica, analiza maniobras de manipulación y propaganda. Sus líneas de investigación son la comunicación y las estructuras de poder.
➤ Vídeo en Vimeo:
https://vimeo.com/543278680
➤ Canal de Vimeo De landerfilms:
https://vimeo.com/landerfilms
➤ Canal de YouTube de landerfilms:
https://www.youtube.com/channel/UCi5LdJ0fHWsO1jXzUwRe-mg
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➤ Web de Cristina Martín Jiménez:
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Más información en:
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Otros vídeos de Cristina Martín Jiménez:
El Quilombo / Entrevista a Cristina Martín Jiménez, autora de 'La verdad de la pandemia'
https://youtu.be/MXZ51R5xlNg
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