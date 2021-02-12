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Абортивный материал для нашего спасения от COVID-19 (вакцина «Спутник V»)
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180 views • February 12, 2021
Документы, использованные при создании данного видео:
1) Официальный Патент Спутника V - https://yandex.ru/patents/doc/RU2731342C1_20200901
2) HEK 293 - в пищевой и косметической продукции https://medalternativa.info/entry/nerozhdyonnye-deti/#__Senomyx___HEK_293
3) HEK 293 в пищевой индустрии ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=w3ALVKOLYvM
4) Исследование института Шарл Лозье - https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/
5) Официальный ответ института НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи - http://prod3.ruskline.ru/images/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B0.png
6) Другие клеточные человеческие линии, используемые в вакцинах - https://shkola-zdorovia.ru/neskolko-vakczin-protiv-covid-19-proizvodyatsya-s-ispolzovaniem-abortirovannyh-fetalnyh-kletok/
7) (!!!!!) О ЧЕМ НЕ ПОКАЖУТ ПО ТВ: https://medalternativa.info/video/razoblachenie-vaktsinatorov/
8) Развернутая научная записка о вакцинах "СПУТНИК V", "ЭПИВАККОРОНА" "ВАКЦИНА ЦЕНТРА ЧУМАКОВА" - https://vk.com/wall-93739533_69303
1) Официальный Патент Спутника V - https://yandex.ru/patents/doc/RU2731342C1_20200901
2) HEK 293 - в пищевой и косметической продукции https://medalternativa.info/entry/nerozhdyonnye-deti/#__Senomyx___HEK_293
3) HEK 293 в пищевой индустрии ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=w3ALVKOLYvM
4) Исследование института Шарл Лозье - https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/
5) Официальный ответ института НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи - http://prod3.ruskline.ru/images/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B0.png
6) Другие клеточные человеческие линии, используемые в вакцинах - https://shkola-zdorovia.ru/neskolko-vakczin-protiv-covid-19-proizvodyatsya-s-ispolzovaniem-abortirovannyh-fetalnyh-kletok/
7) (!!!!!) О ЧЕМ НЕ ПОКАЖУТ ПО ТВ: https://medalternativa.info/video/razoblachenie-vaktsinatorov/
8) Развернутая научная записка о вакцинах "СПУТНИК V", "ЭПИВАККОРОНА" "ВАКЦИНА ЦЕНТРА ЧУМАКОВА" - https://vk.com/wall-93739533_69303
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