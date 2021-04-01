Demo Copenhagen Denmark today - PAIN [01.04.2021]

My angel and view comes later, I was there.01.04.2021 Falke Thue Mikailsen?´s video fra i dag.Falke Thue MikailsenKilde:Download link:1. April kl. 17.00 af kontexten.dkFlemming Blicher anholdes på illegitim vis i forbindelse med dagens demo, hvor der tidligere blandt andet blev dannet en menneskekæde på Amalienborg slotsplads imens der råbtes: Frihed for Danmark, vi har fået nok. Demonstrationen var helt fredelig, indtil politiet ville have Flemming Blichers CPR- nummer, hvilket han nægtede at give dem fordi han ikke mente han havde pligt til at oplyse det, hvilket underbygges af Jovan Tasevski, som har været politimand i 14 år. I kan se anholdelsen, som desværre blev ret voldsom i videoen herover. PÅ det tidspunkt, lidt før kl. 17, da Blicher blev anholdt, havde demonstrationen bevæget sig til Christiansborgs Slotsplads.Kilde: