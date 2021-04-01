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Demo Copenhagen Denmark today - PAIN [01.04.2021]
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21 views • April 01, 2021
My angel and view comes later, I was there.
01.04.2021 Falke Thue Mikailsen?´s video fra i dag.
Falke Thue Mikailsen
https://www.facebook.com/profile.php?id=531479547
Kilde:
https://www.kontexten.dk/?fbclid=IwAR37UNU7Lk_aSuy0rvBZFjwWJZa7jteHiDZVnLGUcIn2U6cDYqnGZfzZKg8
Download link:
https://d3rd3i2xz0wkmj.cloudfront.net/6d/c7/vid--448083293-211985b4-4338-4b3f-a06e-5ac78b608f61-640x360.mp4
1. April kl. 17.00 af kontexten.dk
Flemming Blicher anholdes på illegitim vis i forbindelse med dagens demo, hvor der tidligere blandt andet blev dannet en menneskekæde på Amalienborg slotsplads imens der råbtes: Frihed for Danmark, vi har fået nok. Demonstrationen var helt fredelig, indtil politiet ville have Flemming Blichers CPR- nummer, hvilket han nægtede at give dem fordi han ikke mente han havde pligt til at oplyse det, hvilket underbygges af Jovan Tasevski, som har været politimand i 14 år. I kan se anholdelsen, som desværre blev ret voldsom i videoen herover. PÅ det tidspunkt, lidt før kl. 17, da Blicher blev anholdt, havde demonstrationen bevæget sig til Christiansborgs Slotsplads.
Kilde:
https://www.kontexten.dk/?fbclid=IwAR37UNU7Lk_aSuy0rvBZFjwWJZa7jteHiDZVnLGUcIn2U6cDYqnGZfzZKg8
01.04.2021 Falke Thue Mikailsen?´s video fra i dag.
Falke Thue Mikailsen
https://www.facebook.com/profile.php?id=531479547
Kilde:
https://www.kontexten.dk/?fbclid=IwAR37UNU7Lk_aSuy0rvBZFjwWJZa7jteHiDZVnLGUcIn2U6cDYqnGZfzZKg8
Download link:
https://d3rd3i2xz0wkmj.cloudfront.net/6d/c7/vid--448083293-211985b4-4338-4b3f-a06e-5ac78b608f61-640x360.mp4
1. April kl. 17.00 af kontexten.dk
Flemming Blicher anholdes på illegitim vis i forbindelse med dagens demo, hvor der tidligere blandt andet blev dannet en menneskekæde på Amalienborg slotsplads imens der råbtes: Frihed for Danmark, vi har fået nok. Demonstrationen var helt fredelig, indtil politiet ville have Flemming Blichers CPR- nummer, hvilket han nægtede at give dem fordi han ikke mente han havde pligt til at oplyse det, hvilket underbygges af Jovan Tasevski, som har været politimand i 14 år. I kan se anholdelsen, som desværre blev ret voldsom i videoen herover. PÅ det tidspunkt, lidt før kl. 17, da Blicher blev anholdt, havde demonstrationen bevæget sig til Christiansborgs Slotsplads.
Kilde:
https://www.kontexten.dk/?fbclid=IwAR37UNU7Lk_aSuy0rvBZFjwWJZa7jteHiDZVnLGUcIn2U6cDYqnGZfzZKg8
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