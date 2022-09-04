Иллюзион шоу с распиливанием, исчезновением, протыканием. Состав №13

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Миллионы людей по всему миру затаив дыхание воспринимают иллюзион шоу с распиливанием, исчезновением, протыканием.
Казалось бы, что уже сотни лет этому шоу, но на любом мероприятии все откладывают телефоны и все свое внимание переключают на загадочные фокусы - пытаясь разгадать нюансы!
Отлично подходит для праздников с застольем, где нужно перевести дух гостям, ведущему, чтобы затем предаться празднику жизни в танцах и других веселых конкурсах.
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