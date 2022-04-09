© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
[Eng. Subtitles] Découverte des restes de fœtus avortés provenant d’un centre d’avortement de Washington DC (personnes sensibles, s'abstenir)
Follow
0
Share
Report
57 views • April 09, 2022
ATTENTION : IMAGES CHOQUANTES ET PERTURBANTES.
Ces images ne nous parviennent pas d’un pays sauvage, qui serait infiniment reculé du monde, ni même de ce que les pays riches appellent pudiquement le « Tiers monde », mais du cœur de l’Occident. D’un pays prompt à sermonner, voire à punir ceux qu’il jugerait être en inadéquation avec les sacro-saints Droits de l’Homme. Ces images coupent le souffle. Elles proviennent d’une contrée nommée « Barbarie », et où les seuls droits sont ceux du plus fort. D’une contrée où les femmes sont tombées si bas dans l’estime qu’elles ont d’elles-mêmes, qu’elles en sont à répéter comme des perroquets : c’est « Mon corps, mon choix ». Certes. Sauf que depuis la seconde moitié du vingtième siècle, à moins d’un vrai coup de malchance, une grossesse n’a plus vocation à être accidentelle. En soi, l’avortement n’est pas une méthode de contraception. Il n’a pas non plus à être interdit, mais il doit être la solution ultime d’une décision difficile.
Ce que montrent ces images, terribles, terrifiantes, c’est la finalité de l’abandon de toute morale. Quand l’Homme a perdu toute modestie, et que soudain, grâce à ses connaissances, il se croit devenu Dieu. Que peut-il advenir d’une espèce, lorsque le sens sacré de la Vie a disparu de sa conscience ?
NB : TRADUCTION PARTIELLE DES SOUS-TITRES ANGLAIS RÉALISÉE AVEC DEEPL ; L’ENSEMBLE N’EST PAS SUPER, MAIS RESTE ASSEZ COMPRÉHENSIBLE :
https://textup.fr/621874tX
SOURCE DE LA VIDÉO :
https://www.youtube.com/watch?v=HslaMej6TlA
=============================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
Ces images ne nous parviennent pas d’un pays sauvage, qui serait infiniment reculé du monde, ni même de ce que les pays riches appellent pudiquement le « Tiers monde », mais du cœur de l’Occident. D’un pays prompt à sermonner, voire à punir ceux qu’il jugerait être en inadéquation avec les sacro-saints Droits de l’Homme. Ces images coupent le souffle. Elles proviennent d’une contrée nommée « Barbarie », et où les seuls droits sont ceux du plus fort. D’une contrée où les femmes sont tombées si bas dans l’estime qu’elles ont d’elles-mêmes, qu’elles en sont à répéter comme des perroquets : c’est « Mon corps, mon choix ». Certes. Sauf que depuis la seconde moitié du vingtième siècle, à moins d’un vrai coup de malchance, une grossesse n’a plus vocation à être accidentelle. En soi, l’avortement n’est pas une méthode de contraception. Il n’a pas non plus à être interdit, mais il doit être la solution ultime d’une décision difficile.
Ce que montrent ces images, terribles, terrifiantes, c’est la finalité de l’abandon de toute morale. Quand l’Homme a perdu toute modestie, et que soudain, grâce à ses connaissances, il se croit devenu Dieu. Que peut-il advenir d’une espèce, lorsque le sens sacré de la Vie a disparu de sa conscience ?
NB : TRADUCTION PARTIELLE DES SOUS-TITRES ANGLAIS RÉALISÉE AVEC DEEPL ; L’ENSEMBLE N’EST PAS SUPER, MAIS RESTE ASSEZ COMPRÉHENSIBLE :
https://textup.fr/621874tX
SOURCE DE LA VIDÉO :
https://www.youtube.com/watch?v=HslaMej6TlA
=============================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.