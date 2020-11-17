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Ingeniería lingüística: Cómo fijar creencias, generar respuestas emocionales y manipular a la sociedad desde el discurso público - Carme Huertas
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49 views • November 17, 2020
Video original en:
https://youtu.be/LpWRpeUc8Ys
Este es una copia por si lo censuran de Youtube. Más info en
https://elinvestigador.org/ingenieria-linguistica-para-manipular-sociedad/
30 aniversario de Plural 21
Carme Huertas (filóloga, escritora): “Ingeniería lingüística: Cómo, desde el discurso público, se utilizan los mecanismos del lenguaje para la fijación de creencias, la generación de respuestas emocionales y la manipulación social.”
ENGINYERIA LINGÜÍSTICA
Cómo, desde discurso público, se utilizan los mecanismos del lenguaje para fijar creencias, generar respuestas emocionales y manipulación social. Más en:
http://carmejhuertas.blogspot.com/
CARME HUERTAS,
Lingüista, escritora, autor de Estamos hechos de lenguaje (2019), M’estic tornant boja (2017), La veritable història de Josep Sàbat, el bandoler Capa Negra (2016), No venimos del latín (2015), Tots els dilluns són dolents (2010). Llicenciatura en Filologia Catalana, especialització en Lingüística Catalana. Tecnologies de la Llengua. Ciència Cognitiva i Llenguatge. Practitioner en Programació Neurolingüística (PNL). Tesina: Codificació d’un Corpus. Codificació informática del signari ibèric nord-oriental, dirigida por Antoni Oliver González, especialista en lingüística computacional. Máster de gestión del cicle de proyectos y acción humanitaria. Especialitzación: Técnico en Acción Humanitaria, Técnico en Evaluación, Planificación y Gestión de Proyectos de Desarrollo.
Más de Carme Huertas en Plural 21 (No venimos del Latín):
https://youtu.be/Yf2sBn09dB0
https://youtu.be/LpWRpeUc8Ys
Este es una copia por si lo censuran de Youtube. Más info en
https://elinvestigador.org/ingenieria-linguistica-para-manipular-sociedad/
30 aniversario de Plural 21
Carme Huertas (filóloga, escritora): “Ingeniería lingüística: Cómo, desde el discurso público, se utilizan los mecanismos del lenguaje para la fijación de creencias, la generación de respuestas emocionales y la manipulación social.”
ENGINYERIA LINGÜÍSTICA
Cómo, desde discurso público, se utilizan los mecanismos del lenguaje para fijar creencias, generar respuestas emocionales y manipulación social. Más en:
http://carmejhuertas.blogspot.com/
CARME HUERTAS,
Lingüista, escritora, autor de Estamos hechos de lenguaje (2019), M’estic tornant boja (2017), La veritable història de Josep Sàbat, el bandoler Capa Negra (2016), No venimos del latín (2015), Tots els dilluns són dolents (2010). Llicenciatura en Filologia Catalana, especialització en Lingüística Catalana. Tecnologies de la Llengua. Ciència Cognitiva i Llenguatge. Practitioner en Programació Neurolingüística (PNL). Tesina: Codificació d’un Corpus. Codificació informática del signari ibèric nord-oriental, dirigida por Antoni Oliver González, especialista en lingüística computacional. Máster de gestión del cicle de proyectos y acción humanitaria. Especialitzación: Técnico en Acción Humanitaria, Técnico en Evaluación, Planificación y Gestión de Proyectos de Desarrollo.
Más de Carme Huertas en Plural 21 (No venimos del Latín):
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