V4Vendetta 2.51
etangelo
etangelo
76 followers
51 views • 1 day ago

 #ΕθνικοιΦυλακες #ΙωαννηςΜεταξας #Mercosur

Μὴ μένῃς θεατὴς στὴν παρακμή! Σὲ χρειαζόμαστε στὴν πρώτη γραμμή: Γιὰ τὴν Πατρίδα, τὴν Πίστι, τὴν Ἐλευθερία. Εἶσαι ἕτοιμος;


Γιὰ νὰ ἐγγραφῇς μέλος:

https://ethnikoiphylakes.org/gine-melos/


Γιὰ ἠλεκτρονικὴ ψηφοφορία κατὰ τοῦ Προσωπικοῦ Ἀριθμοῦ:

https://www.change.org/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣΑΡΙΘΜΟΣ


Γιὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυσι στὶς ἐκστρατεῖες μας:

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δικαιοῦχος: ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

GR6701714300006430146906148

2. PAYPAL

https://paypal.me/ethnikoiphylakes2016


Γιὰ τὸ Ὀρφανοτροφεῖο, γράψτε στὴν αἰτιολογία «ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ».

Γιὰ τοὺς ἀστέγους τῶν Ἀθηνῶν, γράψτε στὴν αἰτιολογία «ΑΣΤΕΓΟΙ».

Γιὰ τὴν Ἡμέρα Διανομῆς Τροφίμων γιὰ Ἕλληνες, γράψτε στὴν αἰτιολογία «ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».


#ΕθνικοιΦυλακες #ΙωαννηςΜεταξας #Mercosur #ΠατριςΠιστιςΕλευθερια #ΞυπναΕλληνα #ΟΧΙΣτηνΥποταγη

ODYSSEY TV

newspoliticsreligiongreeceorthodoxyv for vendettamr vodysseia tvv for victoryethnikoi phylakes
Recent News
Democratic senators push tech firms to crack down on &#8220;non-nude sexualized&#8221; AI content

Democratic senators push tech firms to crack down on “non-nude sexualized” AI content

Laura Harris
Ohio appeals court restores portions of pro-life law

Ohio appeals court restores portions of pro-life law

Laura Harris
U.S. military signals imminent intervention in Iran as European officials sound alarm and nations urge evacuations

U.S. military signals imminent intervention in Iran as European officials sound alarm and nations urge evacuations

Zoey Sky
Venezuelan opposition leader presents her Nobel Peace Prize medal to Trump

Venezuelan opposition leader presents her Nobel Peace Prize medal to Trump

Jacob Thomas
U.S. to suspend immigrant visa processing for citizens of 75 countries under new policy

U.S. to suspend immigrant visa processing for citizens of 75 countries under new policy

Laura Harris
Trump declares war on Tech Giants to halt soaring electric bills, forces data centers to fund new power plants

Trump declares war on Tech Giants to halt soaring electric bills, forces data centers to fund new power plants

Lance D Johnson
