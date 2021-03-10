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Геноцид, книга стихов
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10 views • March 10, 2021
Тотальный бред
Я ненавижу бред,
Гонящий на погост
Стадо, что след в след,
Раком - не в полный рост -
Остатки чести забыв,
Разум весь растеряв,
Идёт прямо в обрыв
Ради фашистов забав.
Скоро и твой черёд:
Лжевакцины стрела
Тихо тебя убьёт.
Такие вот дела
Творятся там, где забыт
Живой свободы свет,
Где утеряны ум и стыд,
Где в чести лишь бред.
Я ненавижу бред,
Гонящий на погост
Стадо, что след в след,
Раком - не в полный рост -
Остатки чести забыв,
Разум весь растеряв,
Идёт прямо в обрыв
Ради фашистов забав.
Скоро и твой черёд:
Лжевакцины стрела
Тихо тебя убьёт.
Такие вот дела
Творятся там, где забыт
Живой свободы свет,
Где утеряны ум и стыд,
Где в чести лишь бред.
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