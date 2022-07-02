Ο Peter Doshi [BMJ] απομυθοποιεί τη φάρσα της πανδημίας των μη εμβολιασμένων-ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ο Peter Doshi είναι ανώτερος συντάκτης στο British Medical Journal και ερευνητής καθηγητής στις φαρμακευτικές υπηρεσίες υγείας στο Πανεπιστήμιο του Maryland.





Αυτή είναι η ομιλία του στο στρογγυλό τραπέζι με τον γερουσιαστή Ρον Τζόνσον την 1η Νοεμβρίου 2021 σχετικά με τη (μη) διαφάνεια των δεδομένων γύρω από τις μελέτες για τα πειραματικά φάρμακα με τα οποία τρυπάνε τον κόσμο.





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