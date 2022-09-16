WEEKLY DOSE OF AVIATION: 29OCT20 - Plane Almost Takes off too Late

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CHECK PEDRO DELACABRA PLAYLISTS FOR MORE WEEKLY DOSE OF AVIATION
https://youtu.be/fdeXXdSynwA
This is Weekly Dose Of Aviation #57
Links to sources:
Plane Almost Takes Off Too Late - https://www.youtube.com/watch?v=Gv13e...
Helicopter Flying Low Through The City - https://www.instagram.com/p/CBuXw03l-2W/
Helicopter Flies By Beach - https://www.reddit.com/r/Helicopters/...
Low Pass - https://www.instagram.com/p/CBr3Dq9B8iW/
Helicopter Racing A Boat - https://www.instagram.com/p/B-kLweFFyK6/
Italian Plane Formation - https://www.reddit.com/r/aviation/com...
Plane Flies Over Boat - https://www.instagram.com/p/CB1utfsDktr/
Apache Helicopter Low Flying - https://www.instagram.com/p/CByKQdRJJSN/
Flying Between Buildings - https://www.instagram.com/p/CBi8As9HuxV/
Pilot Does A Low Pass - https://www.reddit.com/r/aviation/com...
This is of course inspired by @Daily Dose Of Internet