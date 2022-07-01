Ομιλία π. Θεόδωρου Ζήση , "O Aπ. Παύλος κατά τον Άγ. Iωάννη Xρυσόστομο. Aληθινός Παύλειος Λόγος".

Ζωντάνη ομιλία π. Θεόδωρου Ζήση με θέμα: "O Aπ. Παύλος κατά τον Άγ. Iωάννη Xρυσόστομο. Aληθινός Παύλειος Λόγος". Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, στις 7:00 μμ. ο πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης ΟΜ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ θα μιλήσει με θέμα: "O Aπ. Παύλος κατά τον Άγ. Iωάννη Xρυσόστομο. Aληθινός Παύλειος Λόγος".

Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr Σας ενημερώνουμε οτι είναι η τελευταία ομιλία για την περίοδο του καλοκαιριού, θα επανέλθουμε ξανά από Σεπτέμβρη. Ο σύλλογος μας σας εύχεται καλό καλοκαίρι!