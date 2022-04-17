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Vaticano: Porque as Guerras Nunca Acabam - Ucrânia - Guerra das Igrejas /// Vatican: Why Wars Never End - Ukraine - War of Church
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6 views • April 17, 2022
Extraído do 422 Workshop de Buscadores de Conhecimento / Do original começa em 1:46:14 até 2:10:34 - Segundo trecho da semana passada 421 KSW começa em 2:21:30 até 2:37:05
Este vídeo foi compartilhado no Ensinamento Brasileiro do dia 18 de Março de 2022
_________________________

Conheça a Nova Ciência do Plasma, desenvolvida pelo Físico Nuclear M. T. Keshe, através do Ethos da Fundação Keshe.
Saiba mais!

• Site da Fundação Keshe
https://keshe.foundation/

• Grupo Telegram Oficial do Brasil
https://t.me/keshe_brasil

• Site criado por Buscadores de Conhecimento da Fundação Keshe, para apresentar como fazer o Copo da Vida.
https://www.kfssicopodavida.com.br/

• Perfil da Comunidade Brasileira da Fundação Keshe no Instagram:
https://instagram.com/keshebrasil?utm...

• Canal YouTube da Fundação Keshe
https://bit.ly/YouTube_KFSSI

• Wiki da Fundação Keshe
https://en.kfwiki.org - inglês

• Grupo Oficial no Facebook
Keshe Foundation Língua Portuguesa ( KFSSI)
https://bit.ly/FB_GrupoKeshePT

• Perfil da Comunidade Brasileira da Fundação Keshe no TikTok:
http://tiktok.com/@keshebrasil
_________________________________________________________
Playlist das Aulas Oficiais da Fundação Keshe:
● Canal onde você vai encontrar os Workshops de Buscadores de Conhecimento com M.T. Keshe, de quinta-feira com tradução simultânea em língua portuguesa:
https://t.me/aulas_de_quinta_com_mehr...

● Canal onde você vai encontrar os Ensinamentos Brasileiros de Sexta-feira em Língua Portuguesa com tradução inglês/português:
https://t.me/ensinamentos_brasileiro_...

● Canal onde você pode encontrar Resumos das Aulas de M.T. Keshe, feitos pela FK Brasil (Channel where you can find the Summaries of M. T. Keshe Teachings in English, to find the summaries in English you just need to scroll up in this Channel):
https://t.me/resumos_aulas_fk

● Canal onde você vai encontrar as aulas do "Fácil Aprendizagem da Ciência do Plasma" (Channel where you will find the Teachings "Easy Learning Plasma Science")
https://t.me/aulas_facil_aprendizagem...

● Canal no Telegram onde você pode encontrar Depoimentos sobre Eficiência da Tecnolgia da FK:
https://t.me/depoimentos_eficiencia_p...

● Canal no Telegram onde você pode encontrar Entrevistas e Conferências dadas por M.T. Keshe (Traduzidas em Português) e pela FK no Brasil:
https://t.me/entrevistas_e_conferenci...

● Canal onde você vai encontrar os Ensinamentos Básicos da Ciência do Plasma com Alex Skorik:
https://t.me/ensinamentos_basicos_alex

● Canal onde você vai encontrar trechos das aulas de M. T. Keshe e da FK:
https://t.me/trechos_aulas_MTK_FK

● Canal onde você pode encontrar tutoriais e informações para fazer seus Copos da Vida:
https://t.me/como_fazer_copos_1_e_2_d...
Keywords
healthsciencefoodgardenenergytechnologytransportation
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