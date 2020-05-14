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Voulez vous de ce futur ? Ce que vous préparent big pharma et big tech
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Import YT 10 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=AZYCpmx0dck
Chaîne Christian Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
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le futur annoncé est hallucinant ! il faut informer et informer encore pour que chacun puisse choisir ce qu'il veut vivre !!
voir blogs de tal sur santeglobale.world pour avoir toutes les références et informations détaillées.
Youtube : US Begins To Implement WHO “Contact Tracing” (spiro skouras)
Le suivi des contacts, combiné à des tests étendus, est un pilier de l'ordre de séjour à la maison modifié de l'État et l'objectif est de suivre et de retracer toutes les personnes dans l'État qui ont pu être exposées, puis de les isoler rapidement et de les tester.Autrement dit, l'état ne peut pas s'ouvrir sans suivi des contacts et seulement alors ce serait une commande de séjour à domicile modifiée, et ne supprimant pas réellement le verrouillage dans son intégralité
ALUMINIUM TOXIQUE
voir aussi Youtube HR 666 TRACE ACT Dr BUTTAR
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