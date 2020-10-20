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Aktuelle Bewusstseinskontrolle
Estella
Estella
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28 views • October 20, 2020
Loading Mind Control System . . .

Bewusstseinskontrolle (Gedankenreform): Techniken, um Menschen zeitlich unbegrenzt ohne ihr Wissen und Einverständnis zu verändern (sie sollen in der Gruppe bleiben), die Ziele der Gruppe werden Außenstehenden nicht – oder nur modifiziert mitgeteilt , Lernvorgänge sind dem zu Instruierenden (Schülerrolle) nicht vollständig bewusst (Täuschung) , es werden keine anderen Sichtweisen akzeptiert.

Die Absichten und Folgen lassen sich mit folgenden Symptomen beschreiben:

Antriebslosigkeit (keine Motivation mehr vorhanden) , Verwirrung, Realitätsverlust (auch zeitlich oder ortsbezogen), Identitätsstörungen (vom Ich wegführen), Gedächtnisverlust (Amnesie), Orientierungslosigkeit, Wahrnehmungsstörungen, Sinnestäuschungen bis hin zu Halluzinationen, Schaffung einer multiplen Persönlichkeit (= Zersplitterung einer Person in mehrere - Beispiel Covid: Maske tragen gegen den eigenen Willen), Willenlosigkeit, Verlust des Körper - und Zeitgefühls, für nichts Zeit haben, Ungeduld, Umstrukturierung der Persönlichkeit (gefügig machen) ... Endergebnis: Programmierte Menschen

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healthpoliticseducationtechnologymedicine
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