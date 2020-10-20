© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Aktuelle Bewusstseinskontrolle
Follow
0
Download MP3
Share
Report
28 views • October 20, 2020
Loading Mind Control System . . .
Bewusstseinskontrolle (Gedankenreform): Techniken, um Menschen zeitlich unbegrenzt ohne ihr Wissen und Einverständnis zu verändern (sie sollen in der Gruppe bleiben), die Ziele der Gruppe werden Außenstehenden nicht – oder nur modifiziert mitgeteilt , Lernvorgänge sind dem zu Instruierenden (Schülerrolle) nicht vollständig bewusst (Täuschung) , es werden keine anderen Sichtweisen akzeptiert.
Die Absichten und Folgen lassen sich mit folgenden Symptomen beschreiben:
Antriebslosigkeit (keine Motivation mehr vorhanden) , Verwirrung, Realitätsverlust (auch zeitlich oder ortsbezogen), Identitätsstörungen (vom Ich wegführen), Gedächtnisverlust (Amnesie), Orientierungslosigkeit, Wahrnehmungsstörungen, Sinnestäuschungen bis hin zu Halluzinationen, Schaffung einer multiplen Persönlichkeit (= Zersplitterung einer Person in mehrere - Beispiel Covid: Maske tragen gegen den eigenen Willen), Willenlosigkeit, Verlust des Körper - und Zeitgefühls, für nichts Zeit haben, Ungeduld, Umstrukturierung der Persönlichkeit (gefügig machen) ... Endergebnis: Programmierte Menschen
------------------------------------------
Telegram: ESTELLA
https://t.me/estellatelegram
Bewusstseinskontrolle (Gedankenreform): Techniken, um Menschen zeitlich unbegrenzt ohne ihr Wissen und Einverständnis zu verändern (sie sollen in der Gruppe bleiben), die Ziele der Gruppe werden Außenstehenden nicht – oder nur modifiziert mitgeteilt , Lernvorgänge sind dem zu Instruierenden (Schülerrolle) nicht vollständig bewusst (Täuschung) , es werden keine anderen Sichtweisen akzeptiert.
Die Absichten und Folgen lassen sich mit folgenden Symptomen beschreiben:
Antriebslosigkeit (keine Motivation mehr vorhanden) , Verwirrung, Realitätsverlust (auch zeitlich oder ortsbezogen), Identitätsstörungen (vom Ich wegführen), Gedächtnisverlust (Amnesie), Orientierungslosigkeit, Wahrnehmungsstörungen, Sinnestäuschungen bis hin zu Halluzinationen, Schaffung einer multiplen Persönlichkeit (= Zersplitterung einer Person in mehrere - Beispiel Covid: Maske tragen gegen den eigenen Willen), Willenlosigkeit, Verlust des Körper - und Zeitgefühls, für nichts Zeit haben, Ungeduld, Umstrukturierung der Persönlichkeit (gefügig machen) ... Endergebnis: Programmierte Menschen
------------------------------------------
Telegram: ESTELLA
https://t.me/estellatelegram
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.