Groenendijk wordt gepest!

Daar is hij weer, onze grote vriend Groenendijk en wat zien we nu? Zijn collega wappies maken hem belachelijk!

Het was vrijdagavond en de wappies verveelden zich, tja en wat doe je dan, dan ga je in een nutteloze streamyard zitten en een beetje dom lullen.

En omdat je echt niets zinnigs te doen hebt ga je Groenendijk maar door de stront heen trekken.

Wat een humor!

Verbinden mensen, dat zeggen jullie toch altijd? Pot verwijt de ketel dus.

Oh en Kaasje, ik ben totaal niet geinteresseerd in je adresgegevens want waarom zou ik dat willen hebben? Je maakt jezelf groter dan dat je bent.

Want je bent niets meer dan een waardeloze nietsnut. Ga lekker door met jezelf belachelijk maken. Ik weet dat ik in je hoofd zit, maar jij zit niet in mijn hoofd.

Je bent niet meer of minder dan een mafkees met een lang hoofd op internet.



Zo en nu niet meer Groenendijk pesten hoor, foei!