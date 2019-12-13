Wir sind kein souveräner Staat. Lest die deutsche Karte und informiert Euch über die Kanzlerakte

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34 views • December 13, 2019



Ja die Erde ist flach, aber das sollte wohl schon jeder verstanden haben.

Mathilde Ludendorff schrieb Mahnworte an unser deutsches Volk.

Sei Deutsch

Sei wahr / Sei zuverlässig / Sei stolz / Sei stark / Sei beherrscht / Sei bewusst Deines Blutes / Sei Hilfe dem Edlen / Sei Vernichtung dem Bösen / Sei herzeigen dem Volke / Sei Feind seine Feinden



Möge jeder, speziell die uns unterdrücken und verletzen, erfüllt werden mit Frieden und Freude, Liebe und Licht.

Gott mit uns.



Buchvorschlag: Wahrheit sagen,Teufel jagen von Gerard Menuhin

Unsere Geschichte wurde von Siegermächten geschrieben. Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Besser, Gedanken schaffen Realität. Sind unsere Gedanken manipuliert, erschaffen wir eine manipulierte Umgebung / Welt.

Herunterladen als Pdf, mit ausdrücklicher freundlicher Genehmigung der Verfassers Gerard Menuhin.

https://bumibahagia.files.wordpress.com/2016/05/menuhin-gerard_wahrheit-sagen-teufel-jagen.pdf



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This video may contain copyrighted material the use of which has not been specifically authorized by the copyright owner. This material is being made available within this transformative or derivative work for the purpose of education, commentary and criticism, is being distributed without profit, and is believed to be "fair use" in accordance with Title 17 U.S.C. Section 107.



For more information go to: Deutschlands Souveränität. Ist es sinnvoll an alten Verwaltungsformen festzuhalten? Hier mal etwas was im Ausland sehr oft und offen thematisiert wird. Personen erdulden das, aber wir Menschen können das ändern.Ja die Erde ist flach, aber das sollte wohl schon jeder verstanden haben.Mathilde Ludendorff schrieb Mahnworte an unser deutsches Volk.Sei DeutschSei wahr / Sei zuverlässig / Sei stolz / Sei stark / Sei beherrscht / Sei bewusst Deines Blutes / Sei Hilfe dem Edlen / Sei Vernichtung dem Bösen / Sei herzeigen dem Volke / Sei Feind seine FeindenMöge jeder, speziell die uns unterdrücken und verletzen, erfüllt werden mit Frieden und Freude, Liebe und Licht.Gott mit uns.Buchvorschlag: Wahrheit sagen,Teufel jagen von Gerard MenuhinUnsere Geschichte wurde von Siegermächten geschrieben. Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Besser, Gedanken schaffen Realität. Sind unsere Gedanken manipuliert, erschaffen wir eine manipulierte Umgebung / Welt.Herunterladen als Pdf, mit ausdrücklicher freundlicher Genehmigung der Verfassers Gerard Menuhin.FAIR USE STATEMENTThis video may contain copyrighted material the use of which has not been specifically authorized by the copyright owner. This material is being made available within this transformative or derivative work for the purpose of education, commentary and criticism, is being distributed without profit, and is believed to be "fair use" in accordance with Title 17 U.S.C. Section 107.For more information go to: http://www.law.cornell.edu/uscode/17/ Keywords free speechfreedompoliticschristianityverfassungkanzleraktefriedensvertraegegenozidstaatsgruendungscharadebrd gmbh

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