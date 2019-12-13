© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Wir sind kein souveräner Staat. Lest die deutsche Karte und informiert Euch über die Kanzlerakte
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
34 views • December 13, 2019
Deutschlands Souveränität. Ist es sinnvoll an alten Verwaltungsformen festzuhalten? Hier mal etwas was im Ausland sehr oft und offen thematisiert wird. Personen erdulden das, aber wir Menschen können das ändern.
Ja die Erde ist flach, aber das sollte wohl schon jeder verstanden haben.
Mathilde Ludendorff schrieb Mahnworte an unser deutsches Volk.
Sei Deutsch
Sei wahr / Sei zuverlässig / Sei stolz / Sei stark / Sei beherrscht / Sei bewusst Deines Blutes / Sei Hilfe dem Edlen / Sei Vernichtung dem Bösen / Sei herzeigen dem Volke / Sei Feind seine Feinden
Möge jeder, speziell die uns unterdrücken und verletzen, erfüllt werden mit Frieden und Freude, Liebe und Licht.
Gott mit uns.
Buchvorschlag: Wahrheit sagen,Teufel jagen von Gerard Menuhin
Unsere Geschichte wurde von Siegermächten geschrieben. Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Besser, Gedanken schaffen Realität. Sind unsere Gedanken manipuliert, erschaffen wir eine manipulierte Umgebung / Welt.
Herunterladen als Pdf, mit ausdrücklicher freundlicher Genehmigung der Verfassers Gerard Menuhin.
https://bumibahagia.files.wordpress.com/2016/05/menuhin-gerard_wahrheit-sagen-teufel-jagen.pdf
FAIR USE STATEMENT
This video may contain copyrighted material the use of which has not been specifically authorized by the copyright owner. This material is being made available within this transformative or derivative work for the purpose of education, commentary and criticism, is being distributed without profit, and is believed to be "fair use" in accordance with Title 17 U.S.C. Section 107.
For more information go to: http://www.law.cornell.edu/uscode/17/
Ja die Erde ist flach, aber das sollte wohl schon jeder verstanden haben.
Mathilde Ludendorff schrieb Mahnworte an unser deutsches Volk.
Sei Deutsch
Sei wahr / Sei zuverlässig / Sei stolz / Sei stark / Sei beherrscht / Sei bewusst Deines Blutes / Sei Hilfe dem Edlen / Sei Vernichtung dem Bösen / Sei herzeigen dem Volke / Sei Feind seine Feinden
Möge jeder, speziell die uns unterdrücken und verletzen, erfüllt werden mit Frieden und Freude, Liebe und Licht.
Gott mit uns.
Buchvorschlag: Wahrheit sagen,Teufel jagen von Gerard Menuhin
Unsere Geschichte wurde von Siegermächten geschrieben. Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Besser, Gedanken schaffen Realität. Sind unsere Gedanken manipuliert, erschaffen wir eine manipulierte Umgebung / Welt.
Herunterladen als Pdf, mit ausdrücklicher freundlicher Genehmigung der Verfassers Gerard Menuhin.
https://bumibahagia.files.wordpress.com/2016/05/menuhin-gerard_wahrheit-sagen-teufel-jagen.pdf
FAIR USE STATEMENT
This video may contain copyrighted material the use of which has not been specifically authorized by the copyright owner. This material is being made available within this transformative or derivative work for the purpose of education, commentary and criticism, is being distributed without profit, and is believed to be "fair use" in accordance with Title 17 U.S.C. Section 107.
For more information go to: http://www.law.cornell.edu/uscode/17/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.