O Segredo Cósmico

95% do que é dito ou ensinado na cena espiritual não vos tira da quarentena, porque dificilmente encontram fontes que abordem o que realmente está acontecendo na Terra. Uma parte é apenas para fazer dinheiro, outra parte é apenas fantasia, outra parte ainda é apenas distração e manipulação e por último temos a famosa "Tudo é Luz e Amor", que faz com que as pessoas fiquem passivas e aceitem a Quarentena "abençoada" ( que , é claro, os arcontes gostam). Conectem-se com a NATUREZA e diminuam a Matrix do Facebook, Youtube, etc! Nota: este alerta vem de alguém com conhecimento...