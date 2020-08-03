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O Segredo Cósmico
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35 views • August 03, 2020
95% do que é dito ou ensinado na cena espiritual não vos tira da quarentena, porque dificilmente encontram fontes que abordem o que realmente está acontecendo na Terra. Uma parte é apenas para fazer dinheiro, outra parte é apenas fantasia, outra parte ainda é apenas distração e manipulação e por último temos a famosa "Tudo é Luz e Amor", que faz com que as pessoas fiquem passivas e aceitem a Quarentena "abençoada" ( que , é claro, os arcontes gostam). Conectem-se com a NATUREZA e diminuam a Matrix do Facebook, Youtube, etc! Nota: este alerta vem de alguém com conhecimento...
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