Sodoma e Gomorra são reais: os jovens merecem uma rebelião saudável - Portugal Portuguese Audio

A maioria pobre da humanidade merece justiça



Ron Wyatt redescobriu o verdadeiro local de Sodoma e Gomorra, que também é afirmado pelo historiador romano Josefo. Mas isso é contrário ao que ensinam quase todos os seminários!? Por que esta jóia da história está sendo escondida? Ron Wyatt fez muitas outras grandes descobertas como Arqueólogo Autofinanciado (amador). Deus trabalha através dos humildes e humildes para compartilhar Sua Glória e ajudar mais Pessoas. Deus abençoe e passe adiante, em nome de Cristo!

Download gratuito da Bíblia em áudio com mais de 500 idiomas: https://faithcomesbyhearing.com

Inscrições tamúdicas em Jebel el Lawz foram traduzidas e descrevem um bezerro DERRETIDO! Eles são encontrados ao lado da menorá que o Dr. Kim descobriu.

http://www.ancient-hebrew.org/media_menorah.html

SODOMA E GOMORRA: Museu Wyatt

https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah

Sodoma e Gomorra - As Cidades da Planície - Cinzas e enxofre são lembretes do evento de fogo

https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm

"Monte Sinai na Arábia" Gálatas 4:25

https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm

viajando na Arábia Saudita para o Monte Sinai e outros sites: www.arkdiscovery.com/travel.htm

Cairo para Nuweiba: https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo

Nuweiba para Arábia: https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE

Split Rock e Elim: https://www .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4

Monte Sinai e Altar do Bezerro de Ouro: https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks

PatternsOfEvidence.com teve seu filme Red Sea Miracle II lançado na travessia do Mar Vermelho - Mt. Sinai em seguida e contará com Jebel el Lawz

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