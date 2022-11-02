Sodoma e Gomorra são reais: os jovens merecem uma rebelião saudável - Portugal Portuguese Audio

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A maioria pobre da humanidade merece justiça
Ron Wyatt redescobriu o verdadeiro local de Sodoma e Gomorra, que também é afirmado pelo historiador romano Josefo. Mas isso é contrário ao que ensinam quase todos os seminários!? Por que esta jóia da história está sendo escondida? Ron Wyatt fez muitas outras grandes descobertas como Arqueólogo Autofinanciado (amador). Deus trabalha através dos humildes e humildes para compartilhar Sua Glória e ajudar mais Pessoas. Deus abençoe e passe adiante, em nome de Cristo!
Download gratuito da Bíblia em áudio com mais de 500 idiomas: https://faithcomesbyhearing.com
Inscrições tamúdicas em Jebel el Lawz foram traduzidas e descrevem um bezerro DERRETIDO! Eles são encontrados ao lado da menorá que o Dr. Kim descobriu.
http://www.ancient-hebrew.org/media_menorah.html
SODOMA E GOMORRA: Museu Wyatt
https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah
Sodoma e Gomorra - As Cidades da Planície - Cinzas e enxofre são lembretes do evento de fogo
https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm
"Monte Sinai na Arábia" Gálatas 4:25
https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm
viajando na Arábia Saudita para o Monte Sinai e outros sites: www.arkdiscovery.com/travel.htm
Cairo para Nuweiba: https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo
Nuweiba para Arábia: https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE
Split Rock e Elim: https://www .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4
Monte Sinai e Altar do Bezerro de Ouro: https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks
PatternsOfEvidence.com teve seu filme Red Sea Miracle II lançado na travessia do Mar Vermelho - Mt. Sinai em seguida e contará com Jebel el Lawz
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