Thuis bij Jack Abercrombie, op FB tegenwoordig genaamd Jag Abe.

Nou we zijn er eens lekker voor gaan zitten, wat zien we?

Uiteraard zo'n pot goedkope shag, kleren overal en een armoedige aankleding van de eethoek die fungeert als mediacircus.



Jack gaat los op zijn kapotte computer.

Wat een lol maar je moet toch wat als je heel de dag lusteloos thuis zit te hangen.

Beter had geweest als hij de tuin, waar we ook een kijkje mogen nemen, eens lekker had aangepakt.

Nee, tuinieren is absoluut niet Jack's ding, roken en dom lullen gaat hem dus stukken beter af.

En tjek dat leuke tuinsetje daar rechts achter in de hoek bij dat wasrek, gezellig hoor, een echt thuis Jack.

En voor wat betreft je actie met je computer: zoek hulp, je frustratie spreekt boekdelen.

Wat een volk joh, maar het blijft altijd leuk om een kijkje te nemen in de wijken der kanslozen.

Bedankt Pico Bello voor dit filmpje!