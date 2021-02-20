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'Κασιδιάρης Βυθίσατε το Τσεσμέ- - Διαλύεται το κράτος Μητσοτάκη
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90 views • February 20, 2021
Ο Ηλίας Κασιδιάρης για την εισβολή του Τσεσμέ στο κέντρο του Αιγαίου. Εξηγεί τους τρόπους αντίδρασης απέναντι στην προκλητική πολεμική ενέργεια των Τούρκων.
Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, απολύτως εφησυχασμένη, καταπίνει την ωμή παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μιλάει μόνο για «παράτυπη» NAVTEX που εκδόθηκε από αναρμόδιο υδρογραφικό σταθμό, αυτόν της Σμύρνης.
Η πρόσφατη κακοκαιρία έδειξε την ανικανότητα του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο. Η Ελλάδα το πλήρωσε με 3 νεκρούς και τεράστια προβλήματα στη λειτουργία βασικών υποδομών.
Οι «Έλληνες για την Πατρίδα» ενισχύονται συνεχώς και πολύ σύντομα θα ανακοινώσουν τα νέα τους στελέχη και το πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος.
Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, απολύτως εφησυχασμένη, καταπίνει την ωμή παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μιλάει μόνο για «παράτυπη» NAVTEX που εκδόθηκε από αναρμόδιο υδρογραφικό σταθμό, αυτόν της Σμύρνης.
Η πρόσφατη κακοκαιρία έδειξε την ανικανότητα του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο. Η Ελλάδα το πλήρωσε με 3 νεκρούς και τεράστια προβλήματα στη λειτουργία βασικών υποδομών.
Οι «Έλληνες για την Πατρίδα» ενισχύονται συνεχώς και πολύ σύντομα θα ανακοινώσουν τα νέα τους στελέχη και το πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος.
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