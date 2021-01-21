Πως να σωπάσω. Το αριστούργημα του Θεόδωρου Μαραγκού που δεν πρέπει να λείπει από την ταινιοθήκη κανενός Έλληνα πατριώτη. Αν και ιδεολογικά διαφωνώ σε κάποια σημεία με τον Μαραγκό εντούτοις η ταινία μας αφήνει ικανοποιημένους με το γενικό νόημα της και τα στοιχεία που παραθέτει.Η ταινία άρχισε να γυρίζεται, κατά διαστήματα, στο τέλος του 2014 και ολοκληρώθηκε πριν από το δημοψήφισμα της 6 Ιουλίου 2015. Κι ενώ ετοιμαζόταν να προβληθεί δημόσια, έρχεται η εξωφρενική πράξη του Τσίπρα να μετατρέψει την απόφαση του δημοψηφίσματος και το ΟΧΙ του Ελληνικού λαού να το κάνει.. ΝΑΙ!!!. Τότε ο Σκηνοθέτης ακύρωσε όλη την ταινία, πέταξε όλα τα dvd, που είχαν τυπωθεί και άρχισε να την ξαναφτιάχνει σχεδόν από την αρχή, με ότι συνεπάγεται αυτό, για να συμπεριλάβει στους μνημονιακούς και τον Τσίπρα, μαζί με τους Γιωργάκη Παπανδρέου, Βενιζέλο ,Σαμαρά. Η ταινία τελείωσε με την σημερινή τελική, μορφή της, γύρω στον Μάρτιο του 2016, εμπλουτισμένη ΚΑΙ με τον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ, ΚΑΙ όλων των ΔΗΘΕΝ. Η τελευταία αλλαγή που έκανε ήταν πάνω στον τίτλο. Το ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΠΑΣΩ έγινε ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΠΑΣΩ γιατί πίστευε ότι η παρούσα φάση έχει ανάγκη, περισσότερο το ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΠΑΣΩ.Ταινία για όλη την οικογένεια.