Тайна Хефцибы (Хефцибах) Новый Иерусалим. Годы Царя Езекии и Юбилейный Год. Протокол 8 февраля 2026 г.

ДОКУМЕНТ с переводом
Ориг. англ.
Схема Годы Езекии
Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч
Видео Лиланда на англ. Сыновья Садока - Часть 2
копия https://youtu.be/7IsH0vA1J2g (как включить русск субтитры https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0)
Фрагменты:
“На этой неделе мы говорили о том, что в 54-й главе Исаии Новый Иерусалим изображён как женщина, и мы видим некоторые аспекты исполнения пророчества в жизни жены царя Иезекии. Хефциба, жена царя Езекии, представлена как прообраз Нового Иерусалима. У неё совсем не было детей. Но дальше в пророчестве сказано: “ты больше не будешь оставленной и опустошённой”, и она зачала и родила Манассию. Нам также показано, что 15-й год Езекии — это год Юбилея. Вот почему нам нужно было были трубить в рог Йовель в 10-й день 7-го месяца!”
Хефциба h2657 = “мой восторг/моя радость в ней” https://www.blueletterbible.org/lexicon/h2657/kjv/wlc/0-1/
https://bible.by/strong-hebrew/2657/
только в 4 Цар 21:1 (жена царя Езекии, мать Манассии) и Ис 62:4 (о Сионе и Иерусалиме, в Синод. переводе “Моё благоволение к нему”)
“Замужней” в Ис 62:4 h1166 Баал - господствовать; брать замуж, сочетаться, выходить замуж
Родственное слово - h1667 Баал - владелец, господин, хозяин; муж
https://bible.by/strong-hebrew/1167/
Имя Елисавета (жена Захарии в Лк 1:7) означает «Бог Клятвы» ), Мой Бог есть Клятва или Мой Бог поклялся
https://www.blueletterbible.org/lexicon/h472/kjv/wlc/0-1/
https://bible.by/strong-greek/1665/
См. также
- про 📜 Летящий Свиток
в видео Лиланда От Указа Кира =》отсчитываем 62 недели до 3-го дня 12-го месяца и 7 недель до Пасхи
- про Новый Иерусалим
Протокол 5 октября 2025 г. Новый🔶Иерусалим в Cвитках Мёртвого моря 📜 8й Великий День Праздника Кущей⛺️🌿 https://drive.google.com/file/d/1W_eUpFTsfIiRc5FYsxfdIdVEwoNtyHhm/view?usp=sharing
- про 50-й Юбилейный год и Год Шмиты
Протоколы
1 июня 2025 г. ⛰ Гора Синай и ⛰ гора Сион. Юбилейный 50-й год. Пятидесятница
25 мая 2025 г. Пятидесятница Праздник Седмиц Шавуот. Юбилейный 50й год
- про 4 про 4 🐎 Всадников, Всадников, Сеннахирима и 14-й год царя Езекии
⏰15-й год Царя. 📜 Свиток Исаии о Миллениуме. Протокол 23 марта 2025 г.
