Тайна Хефцибы (Хефцибах) Новый Иерусалим. Годы Царя Езекии и Юбилейный Год. Протокол 8 февраля 2026 г.
Neba Luch
Neba Luch
67 followers
0
2 views • 3 days ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/19U3W2WXK9nACvOL-7TDb7RqUrWFYg-fE/view?usp=sharing

doc https://drive.google.com/file/d/1MY5LG2lCVryU_u0Y69LBL3L339H3xYce/view?usp=sharing

odt https://docs.google.com/document/d/1I1kpNH1pOszfC9My-CsY0iyxhWgmKgo_/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1vuH2QhWzg0BjWhEiP1_--kqQ5dOF2jY_/view?usp=sharing


Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/1lOazYJBCldLGmV8RWUmraT4zJP9fDkvE/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/19UeWzPVuGSKuhuiivaNTPzOJ-xKEQewW/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Схема Годы Езекии

англ https://drive.google.com/file/d/1p7QcM8AWRsYFNZ6TvspCe7UdoYgwXkT0/view?usp=sharing

русск https://drive.google.com/file/d/1uF1kDrLAXysM6S4ED0sknLxUh_hhPWys/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч

https://t.me/luchneba

Группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Видео Лиланда на англ. Сыновья Садока - Часть 2

https://www.bitchute.com/video/E5qSkzxBp7jN/

https://vimeo.com/1161912472

копия https://youtu.be/7IsH0vA1J2g (как включить русск субтитры https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0)

Заметки (англ) https://docs.google.com/document/d/1cVlKuLzkepQYiBODGojPJ1v4tDY_xWjY/edit

Транскрипт https://leelandjones.wordpress.com/course-05/

(прокрутите вниз до курса C05-6-38 The Sons of Zadok Pt2 и кликнете на него)


Фрагменты:

“На этой неделе мы говорили о том, что в 54-й главе Исаии Новый Иерусалим изображён как женщина, и мы видим некоторые аспекты исполнения пророчества в жизни жены царя Иезекии. Хефциба, жена царя Езекии, представлена как прообраз Нового Иерусалима. У неё совсем не было детей. Но дальше в пророчестве сказано: “ты больше не будешь оставленной и опустошённой”, и она зачала и родила Манассию. Нам также показано, что 15-й год Езекии — это год Юбилея. Вот почему нам нужно было были трубить в рог Йовель в 10-й день 7-го месяца!”

Хефциба h2657 = “мой восторг/моя радость в ней” https://www.blueletterbible.org/lexicon/h2657/kjv/wlc/0-1/

https://bible.by/strong-hebrew/2657/

только в 4 Цар 21:1 (жена царя Езекии, мать Манассии) и Ис 62:4 (о Сионе и Иерусалиме, в Синод. переводе “Моё благоволение к нему”)


“Замужней” в Ис 62:4 h1166 Баал - господствовать; брать замуж, сочетаться, выходить замуж

Родственное слово - h1667 Баал - владелец, господин, хозяин; муж

https://bible.by/strong-hebrew/1167/


Имя Елисавета (жена Захарии в Лк 1:7) означает «Бог Клятвы» ), Мой Бог есть Клятва или Мой Бог поклялся

https://www.blueletterbible.org/lexicon/h472/kjv/wlc/0-1/

https://bible.by/strong-greek/1665/


См. также


- про 📜 Летящий Свиток

в видео Лиланда От Указа Кира =》отсчитываем 62 недели до 3-го дня 12-го месяца и 7 недель до Пасхи

док-нт https://cloud.mail.ru/public/J3Zu/xWsyA6Q5P


- про Новый Иерусалим

Протокол 5 октября 2025 г. Новый🔶Иерусалим в Cвитках Мёртвого моря 📜 8й Великий День Праздника Кущей⛺️🌿 https://drive.google.com/file/d/1W_eUpFTsfIiRc5FYsxfdIdVEwoNtyHhm/view?usp=sharing


- про 50-й Юбилейный год и Год Шмиты

Протоколы

1 июня 2025 г. ⛰ Гора Синай и ⛰ гора Сион. Юбилейный 50-й год. Пятидесятница

https://drive.google.com/file/d/1tNqOW9BDwUBTHOg6icDfaFIz7PzNcZWT/view?usp=sharing


25 мая 2025 г. Пятидесятница Праздник Седмиц Шавуот. Юбилейный 50й год

https://drive.google.com/file/d/1B4gWoEMOrNrZpnyNqvzNMPKmPlocrKkf/view?usp=sharing


- про 4 про 4 🐎 Всадников, Всадников, Сеннахирима и 14-й год царя Езекии

Протокол 7 января 2024 г. Печать Езекии Плач при осаде Иерусалима в 14 году Апокалипсисаи царя Езекию https://cloud.mail.ru/public/9Wae/3vZv2yd3e


⏰15-й год Царя. 📜 Свиток Исаии о Миллениуме. Протокол 23 марта 2025 г.

https://drive.google.com/file/d/1xf8SA3HOVSz9DzujO76zsJrowS4KhYpr/view


Keywords
israelend timesrevelationjubileebridenew jerusalembook of isaiahshemitahmilleniumsecond coming of jesus christapokalipsisleeland jones in russian50th yearshmitanovyi ierusalimday of vengeanceschool meeting minutesyubileynevestaezekiyabeulahyubileyniy godlevitacceptable yearsecond baruch
