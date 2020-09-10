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Omar Aktouf - La pensée économique
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1 view • September 10, 2020
Passage de Omar Aktouf dans "L'ENCERCLEMENT La démocratie dans les rets du néolibéralisme".
Omar Aktouf, né en 1944, est un intellectuel algérien, professeur titulaire à HEC Montréal.
En début de 1994 le passage d'une économie dirigée à une économie de marché est conforté par la dévaluation du dinar algérien, la libéralisation du commerce extérieur, la liberté des prix, et le rééchelonnement de la dette exterieure. Avec l’ancrage à l’économie de marché, la classe moyenne, majoritairement composée de fonctionnaires avant 1994, s’est trouvée décimée en quelques années
https://www.youtube.com/watch?v=k09ucXd5tMc&;feature=emb_title&ab_channel=HamzaTouaibia
https://www.facebook.com/MachiWaktekDZ/videos/461409623899490/?__so__=channel_tab&;__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/MachiWaktekDZ/videos/461427310564388/?__so__=channel_tab&;__rv__=all_videos_card
Omar Aktouf, né en 1944, est un intellectuel algérien, professeur titulaire à HEC Montréal.
En début de 1994 le passage d'une économie dirigée à une économie de marché est conforté par la dévaluation du dinar algérien, la libéralisation du commerce extérieur, la liberté des prix, et le rééchelonnement de la dette exterieure. Avec l’ancrage à l’économie de marché, la classe moyenne, majoritairement composée de fonctionnaires avant 1994, s’est trouvée décimée en quelques années
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