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POWER DRUNK POLITICIANS PROUD OF CORRUPTION AND FAILURE
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30 views • August 18, 2020
EXCERPTS - COVID HYSTERIA - THE FAILURE GREEDY POLITICIANS DRUNK WITH GREED AND POWER - APPLYING CORRUPTED AND IGNORANT RESPONSES ARE PROUD OF https://gab.com/stop_dirty_government
https://www.minds.com/diabolical_vaccination_industry/
: THIS IS IN AUSTRALIA BUT IT IS THE SAME STORY IN ALL COUNTRIES: POLITICIANS TERRORIZING THEIR OWN POPULATIONS – TRYING TO SEIZE TYRANNICAL CONTROL THAT MURDERS PEOPLE AND BUSINESSES AND ADDITIONALLY TRYING TO STOP INEXPENSIVE LIFE SAVING DRUGS – WHILE PROMOTING "TESTING" THAT IS NONSENSICAL AND EXPENSIVE THERAPEUTICS AND DEADLY VACCINES.
POLITICIANS DRUNK WITH GREED AND POWER APPLYING CORRUPTED AND IGNORANT RESPONSES
https://www.minds.com/diabolical_vaccination_industry/
: THIS IS IN AUSTRALIA BUT IT IS THE SAME STORY IN ALL COUNTRIES: POLITICIANS TERRORIZING THEIR OWN POPULATIONS – TRYING TO SEIZE TYRANNICAL CONTROL THAT MURDERS PEOPLE AND BUSINESSES AND ADDITIONALLY TRYING TO STOP INEXPENSIVE LIFE SAVING DRUGS – WHILE PROMOTING "TESTING" THAT IS NONSENSICAL AND EXPENSIVE THERAPEUTICS AND DEADLY VACCINES.
POLITICIANS DRUNK WITH GREED AND POWER APPLYING CORRUPTED AND IGNORANT RESPONSES
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