SAVE THE KIDDIES! NEW MOON IN CANCER

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TODAY, WE WILL DISCUSS THE NEW MOON IN CANCER AND THE CURRENT EVENTS REFLECTED BY THE ASPECTS IN THAT ASTROLOGICAL CHART.
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