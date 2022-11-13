ΕΩΣΦΟΡΙΣΤΗΣ «Καλλιόπη Σουφλή: Ο Θεός μπορεί να είναι άχρονος… μήπως όμως είναι και άσπλαχνος; Γιατί αφήνει την ανθρωπότητα να υποφέρει ή να διαφθείρεται από αυτά τα τέρατα; https://rumble.com/v1tyv28-satanist-kalliopi-soufli-attikanea.info.html , https://ugetube.com/watch/JmxZ7KY6cDG2uUo

Είναι άσπλαχνος ή μήπως και συνένοχος ο Άγιος Παντοδύναμος Δίκαιος Θεός γιατί επέτρεψε να σφαγιάσει ο Ηρώδης όλα τα νήπια στην Βηθλεέμ και να σταυρώσουν τον Μονογενή Υιό του, αναστημένο Θεάνθρωπο Χριστό για να μας απελευθερώσει δια της Σταυροαναστάσιμης Αγάπης του από τα πάθη και την αμαρτία, αγιάσει και ενώσει με τον Άγιο Θεό Πατέρα μας;

Γιατί αν δεν μας είχε πλάσει κατ' Εικόνα του ο Θεός με σκοπό το καθ' Ομοίωση (ΓΕΝ. 1 ,26: «ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ· ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ») εφόσον ελεύθεροι επιλέξουμε να ενωθούμε με «το Αγαθό, που είναι ο Θεός», ή να πράξουμε ακόμα και το κακό τότε δεν θα ήμασταν υπεύθυνοι για τις πράξεις μας, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Θεός που σώζει την αθάνατη ψυχή μας αν δεν είμαστε αμετανόητοι και με ταπεινό φρόνημα τον ομολογούμε με ορθόδοξη πίστη άχρι θανάτου http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm . Γιατί ο Θεός δια της Σταυροαναστάσιμης Αγάπης του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού έσωσε και την αθάνατη ψυχή των νηπίων που δολοφόνησε ο Ηρώδης αλλά και τον σταυρωμένο ληστή εκ δεξιών του Εσταυρωμένου Χριστού, ο οποίος ομολόγησε τον Θεάνθρωπο Χριστό με πίστη λέγοντας «Μνησθητί μου Κύριε εν τη βασιλεία σου»… «καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ».





Ας μην μοιάσουμε του άλλου «ληστή εξ αριστερών» που με απιστία είπε στον Χριστό: «αν είσαι εσύ ο Υιός του Θεού κατέβα από τον σταυρό και σώσε μας", σύμφωνα με την κοσμική αντίληψη των απίστων Εβραίων που περίμεναν έναν εθνικό κοσμικό ηγέτη και σωτήρα που θα τους απελευθέρωνε από τους Ρωμαίους… Φανερώνοντας την απιστία τους στην Πρόνοια, Φιλανθρωπία, στο Μέγα Έλεος, στην Δικαιοσύνη, Αλήθεια και Σταυροαναστάσιμη Αγάπη του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού, ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ…

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23, ΣΤΙΧΟΙ: 35 «καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες σὺν αὐτοῖς λέγοντες· Ἄλλους ἔσωσε, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ τοῦ Θεοῦ ὁ ἐκλεκτός. 36 ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι καὶ ὄξος προσφέροντες αὐτῷ 37 καὶ λέγοντες· Εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν. 38 ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ' αὐτῷ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ρωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 39 Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων· Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ λέγων· Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε. 42 καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ· Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. 44 ἦν δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ' ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης, τοῦ ἡλίου ἐκλειπόντος, 45 καὶ ἐσχίσθη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον· 46 καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπε· Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου· καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 47 ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατόνταρχος τὸ γενόμενον ἐδόξασε τὸν Θεὸν λέγων· Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. 48 καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην, θεωροῦντες τὰ γενόμενα, τύπτοντες ἑαυτῶν τὰ στήθη ὑπέστρεφον. 49 εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτοῦ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθήσασαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα».





ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΠΟΝΗΡΟ ΕΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ ΔΗΘΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΗ… ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΜΗΠΩΣ ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ https://rumble.com/vhp893-29730567.html

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https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ,

https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΣΩΤΗΡΑ, ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ, ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΨΕΥΔΟΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΔΗΘΕΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΦΙΛΕΥΣΠΛΑΧΝΟ ΘΕΟ; https://rumble.com/v1rypye-the-body-of-christ.html , https://www.brighteon.com/efc92309-b544-4e2f-8574-59be02a2ed41 , https://ugetube.com/watch/WhBNmv8cqm6sx2B .