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Bilderberg 2013 i Globalne Trendy Strategiczne. Wywiad z Danielem Estulinem.
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434 views • November 05, 2020
Niniejszy materiał jest skrótem wywiadu jaki został przeprowadzony 21 maja 2013 z Danielem Estulinem w programie Alex Jones Show. Daniel Estulin jest autorem wydanej w Polsce książki "Prawdziwa historia Klubu Bilderberg" i jedyną osobą na świecie posiadającą informatorów wewnątrz Grupy Bilderberg, która rządzi zachodnim światem od 1954 roku. Grupa ta jest odpowiedzialna za m.in. stworzenie Unii Europejskiej, jako elementu budowy rządu światowego oraz waluty Euro, upadek systemu ZSRR, muru berlińskiego, globalizacji i wielu innych kluczowych wydarzeń kształtujących świat.
W wywiadzie Daniel Estulin opisuje, powołując się na dokumenty "Brytyjskich Trendów Strategicznych 2007-2035", przygotowaną przez Grupę Bilderberg przyszłość, która obejmuje m.in.: opracowanie technologii informatycznych chipów wszczepianych bezpośrednio do mózgu, globalny stan wojenny, powstanie skrajnie inwigilowanego społeczeństwa, stworzenie broni działających na bazie impulsów elektromagnetycznych, klasa średnia w krajach zachodu stanie się grupą rewolucjonistów na wzór proletariatu marksistowskiego, stworzenie sztucznej inteligencji, "Flashmobs"- powstanie grup szybko tworzonych przez obywateli, gangi lub grupy terrorystów, stworzenie genetycznie zmodyfikowanego tzw "nowego człowieka".
Więcej w artykule pt "http://www.prisonplanet.pl/trend_trak/globalne_trendy,p1066415464
Link do dokumentu źródłowego: http://www.prisonplanet.pl/files/96577242/file/strat_trends_23jan07.pdf
W wywiadzie Daniel Estulin opisuje, powołując się na dokumenty "Brytyjskich Trendów Strategicznych 2007-2035", przygotowaną przez Grupę Bilderberg przyszłość, która obejmuje m.in.: opracowanie technologii informatycznych chipów wszczepianych bezpośrednio do mózgu, globalny stan wojenny, powstanie skrajnie inwigilowanego społeczeństwa, stworzenie broni działających na bazie impulsów elektromagnetycznych, klasa średnia w krajach zachodu stanie się grupą rewolucjonistów na wzór proletariatu marksistowskiego, stworzenie sztucznej inteligencji, "Flashmobs"- powstanie grup szybko tworzonych przez obywateli, gangi lub grupy terrorystów, stworzenie genetycznie zmodyfikowanego tzw "nowego człowieka".
Więcej w artykule pt "http://www.prisonplanet.pl/trend_trak/globalne_trendy,p1066415464
Link do dokumentu źródłowego: http://www.prisonplanet.pl/files/96577242/file/strat_trends_23jan07.pdf
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