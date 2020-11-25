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PATRIOTS, BUSINESS OWNERS, HOME OWNERS, TELL GOVERNMENT OFFICIALS, HEALTH OFFICIALS TO LEAVE YOUR PROPERTY IF THEY DO NOT HAVE A WARRANT; STAY ARMED 100 % OF THE TIME
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116 views • November 25, 2020
AS SOON AS LAW ENFORCMENT; CITY, COUNTY, STATE, OR FEDERAL GOVERNMENT AND ANY OTHER UN - ELECTED OFFICIAL LIKE A HEALTH EDICT INSPECTOR - TELL THEM PRODUCE A WARRANT NOW; OR LEAVE
IF THEY DO NOT LEAVE; TELL THEM THEY ARE TRESPASSING.
USE LETHAL FORCE TO REMOVE THE THREAT FROM YOUR HOME.
WARPSPEED VACCINE IS A LETHAL THREAT AND THAT THREAT MUST BE ELIMINATED.
THE U.S. CONSTITUTION WILL NOT BE VIOLATED IN ANY STATE BY ANY GOVERNOR; OR PATRIOTS ARE GOING TO START USING CITIZENS ARREST WITH ALL NECESSARY FORCE TO ARREST AND BRING CHARGES AGAINST TRESPASSERS.
IF LAW ENFORCEMENT WILL NOT LEAVE; AND HAVE NO WARRANT; ARREST THEM FOR TRESPASSING.
THIS PROPERTY OWNER DID NOT GIVE AMPLE WARNING TO OFFICER TO LEAVE THE PROPERTY; BUT WE DON'T KNOW IF THE TRESPASSING OFFICER PULLED A GUN ON THE PROPERTY OWNER.
BUSINESS OWNERS AND HOME OWNERS
CARRY A WEAPON 100 % OF THE TIME
POST YOUR PROPERTY NO TRESPASSING TO ALL CITY, COUNTY, STATE AND FEDERAL LAW ENFORCMEMENT.
IF THEY DON'T HAVE A WARRANT - THEN USE THE NECESSARY FORCE TO REMOVE THE THREAT.
LAW ENFORCEMENT
HEALTH INSPECTORS
EDICT ENFORCERS
YOU ARE WARNED
BYOBB - BRING YOUR OWN BODY BAG
THANKSGIVING AND CHRISTMAS WILL BE CONDUCTED AS AMERICAN CITIZENS SEE FIT GAVIN NEWSOM, JAY INSLEE, AND ANY OTHER TYRANT GOVERNOR. DO NOT COME TO OUR PROPERTIES WITHOUT A WARRANT.
PATRIOTS WILL ELIMINATE THIS COVID-19 EDICT THREAT WITH THE 2nd AMENDMENT. BE PREPARED PATRIOTS TO DEFEND YOUR FAMILY, PROPERTY, CARS, FROM THE GOVERNMENT AND ESPECIALLY UN-ELECTED HEALTH OFFICIALS. CITIZENS ARREST ANY GOVERNMENT OFFICIAL THAT SHOWS UP WITHOUT A WARRANT. TELL THEM ONE TIME
" YOU ARE TRESPASSING AND I WANT YOU TO LEAVE NOW "
IF THEY DON'T
DRAW YOUR WEAPON AND PLACE THEM UNDER CITIZENS ARREST
YOU KNOW EXACTLY WHAT TO DO WHEN THEY RESIST ARREST
PATRIOTS SEE LAW ENFORCMENT USE DEADLY FORCE ALL THE TIME IN MISDEMEANOR TRAFFIC STOPS.
IF THEY DO NOT LEAVE; TELL THEM THEY ARE TRESPASSING.
USE LETHAL FORCE TO REMOVE THE THREAT FROM YOUR HOME.
WARPSPEED VACCINE IS A LETHAL THREAT AND THAT THREAT MUST BE ELIMINATED.
THE U.S. CONSTITUTION WILL NOT BE VIOLATED IN ANY STATE BY ANY GOVERNOR; OR PATRIOTS ARE GOING TO START USING CITIZENS ARREST WITH ALL NECESSARY FORCE TO ARREST AND BRING CHARGES AGAINST TRESPASSERS.
IF LAW ENFORCEMENT WILL NOT LEAVE; AND HAVE NO WARRANT; ARREST THEM FOR TRESPASSING.
THIS PROPERTY OWNER DID NOT GIVE AMPLE WARNING TO OFFICER TO LEAVE THE PROPERTY; BUT WE DON'T KNOW IF THE TRESPASSING OFFICER PULLED A GUN ON THE PROPERTY OWNER.
BUSINESS OWNERS AND HOME OWNERS
CARRY A WEAPON 100 % OF THE TIME
POST YOUR PROPERTY NO TRESPASSING TO ALL CITY, COUNTY, STATE AND FEDERAL LAW ENFORCMEMENT.
IF THEY DON'T HAVE A WARRANT - THEN USE THE NECESSARY FORCE TO REMOVE THE THREAT.
LAW ENFORCEMENT
HEALTH INSPECTORS
EDICT ENFORCERS
YOU ARE WARNED
BYOBB - BRING YOUR OWN BODY BAG
THANKSGIVING AND CHRISTMAS WILL BE CONDUCTED AS AMERICAN CITIZENS SEE FIT GAVIN NEWSOM, JAY INSLEE, AND ANY OTHER TYRANT GOVERNOR. DO NOT COME TO OUR PROPERTIES WITHOUT A WARRANT.
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" YOU ARE TRESPASSING AND I WANT YOU TO LEAVE NOW "
IF THEY DON'T
DRAW YOUR WEAPON AND PLACE THEM UNDER CITIZENS ARREST
YOU KNOW EXACTLY WHAT TO DO WHEN THEY RESIST ARREST
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