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Рабство, книга стихов и песен
Игорь Выхованец
Игорь Выхованец
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11 views • May 10, 2021
Рабство, книга стихов и песен

Скачать ролик можно здесь https://disk.yandex.ru/d/hnVm406INbk5zw

Скачать mp3-файлы книги можно здесь https://disk.yandex.ru/d/xx3tWiX5e-G2Gw

Скачать один большой mp3-файл со всеми стихами книги можно здесь

https://disk.yandex.ru/d/dxjJG-vFrb3hmQ


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Посмотреть тексты всех стихов и послушать песни можно здесь

https://programs.gq/songs/

Книга "Вызываем огонь на себя!!!": https://programs.gq/songs/fire.php


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Скачать ролик сборника песен и стихов "Барановирусный фашизм" можно здесь

https://yadi.sk/d/rjk6MeqYxDdotQ

Скачать mp3-файлы сборника песен и стихов "Барановирусный фашизм" можно здесь

https://yadi.sk/d/nv94bLn6cWndKw

Скачать один большой mp3-файл со всеми песнями и стихами сборника песен и стихов

"Барановирусный фашизм" можно здесь https://yadi.sk/d/ZlaKW4xFfvHcVw


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Скачать ролик книги стихов "Геноцид" можно здесь https://yadi.sk/d/-QJtJ4EoGv0HCA

Скачать mp3-файлы книги стихов "Геноцид" можно здесь https://yadi.sk/d/zXJC2ILG2HYELg

Скачать один большой mp3-файл со всеми стихами книги "Геноцид" можно здесь

https://yadi.sk/d/pXgFiwwkz13DBA


----------------------------


Скачать ролик книги стихов "Планета-тюрьма" можно здесь

https://disk.yandex.ru/d/dgoNqIlfWxRIHQ

Скачать mp3-файлы книги стихов "Планета-тюрьма" можно здесь

https://disk.yandex.ru/d/l7HtQbG5lIvYfg

Скачать один большой mp3-файл со всеми стихами книги "Планета-тюрьма" можно здесь

https://disk.yandex.ru/d/t6Z_XgaLcfWqTA

----------------------------


Третья мировая война, книга стихов

Скачать ролик можно здесь https://disk.yandex.ru/d/8nmI0MPpiLsyMQ

Скачать mp3-файлы книги можно здесь https://disk.yandex.ru/d/qfVe2ZE5XGQUrQ

Скачать один большой mp3-файл со всеми стихами книги можно здесь

https://disk.yandex.ru/d/Z9hvK-ENoOnTuA

----------------------------


Три плейлиста с песнями и стихами:

Альбом "Барановирус": https://www.youtube.com/watch?

v=TIVHBzvOwYs&list=PLub3m5NgkV3w0noyjHLkODfL5mCbpDncx

Альбом "Дикое" племя": https://www.youtube.com/watch?

v=bhyaxTa4isU&list=PLub3m5NgkV3x_SAocfAxNyKz6dpbVk1oY

Новые песни и стихи: https://www.youtube.com/watch?v=I1iPfF9JK-

E&list=PLub3m5NgkV3xnktrMNLP30TjDclkve6Yk
(последний плейлист не полный, так как Юдотуб продолжил создавать проблемы с

удалением роликов, запретом на заливку новых и т.п.)
Keywords
slaverysongspoems
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