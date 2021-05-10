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Рабство, книга стихов и песен
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11 views • May 10, 2021
Рабство, книга стихов и песен
Скачать ролик можно здесь https://disk.yandex.ru/d/hnVm406INbk5zw
Скачать mp3-файлы книги можно здесь https://disk.yandex.ru/d/xx3tWiX5e-G2Gw
Скачать один большой mp3-файл со всеми стихами книги можно здесь
https://disk.yandex.ru/d/dxjJG-vFrb3hmQ
----------------------------
Посмотреть тексты всех стихов и послушать песни можно здесь
https://programs.gq/songs/
Книга "Вызываем огонь на себя!!!": https://programs.gq/songs/fire.php
----------------------------
Скачать ролик сборника песен и стихов "Барановирусный фашизм" можно здесь
https://yadi.sk/d/rjk6MeqYxDdotQ
Скачать mp3-файлы сборника песен и стихов "Барановирусный фашизм" можно здесь
https://yadi.sk/d/nv94bLn6cWndKw
Скачать один большой mp3-файл со всеми песнями и стихами сборника песен и стихов
"Барановирусный фашизм" можно здесь https://yadi.sk/d/ZlaKW4xFfvHcVw
----------------------------
Скачать ролик книги стихов "Геноцид" можно здесь https://yadi.sk/d/-QJtJ4EoGv0HCA
Скачать mp3-файлы книги стихов "Геноцид" можно здесь https://yadi.sk/d/zXJC2ILG2HYELg
Скачать один большой mp3-файл со всеми стихами книги "Геноцид" можно здесь
https://yadi.sk/d/pXgFiwwkz13DBA
----------------------------
Скачать ролик книги стихов "Планета-тюрьма" можно здесь
https://disk.yandex.ru/d/dgoNqIlfWxRIHQ
Скачать mp3-файлы книги стихов "Планета-тюрьма" можно здесь
https://disk.yandex.ru/d/l7HtQbG5lIvYfg
Скачать один большой mp3-файл со всеми стихами книги "Планета-тюрьма" можно здесь
https://disk.yandex.ru/d/t6Z_XgaLcfWqTA
----------------------------
Третья мировая война, книга стихов
Скачать ролик можно здесь https://disk.yandex.ru/d/8nmI0MPpiLsyMQ
Скачать mp3-файлы книги можно здесь https://disk.yandex.ru/d/qfVe2ZE5XGQUrQ
Скачать один большой mp3-файл со всеми стихами книги можно здесь
https://disk.yandex.ru/d/Z9hvK-ENoOnTuA
----------------------------
Три плейлиста с песнями и стихами:
Альбом "Барановирус": https://www.youtube.com/watch?
v=TIVHBzvOwYs&list=PLub3m5NgkV3w0noyjHLkODfL5mCbpDncx
Альбом "Дикое" племя": https://www.youtube.com/watch?
v=bhyaxTa4isU&list=PLub3m5NgkV3x_SAocfAxNyKz6dpbVk1oY
Новые песни и стихи: https://www.youtube.com/watch?v=I1iPfF9JK-
E&list=PLub3m5NgkV3xnktrMNLP30TjDclkve6Yk
(последний плейлист не полный, так как Юдотуб продолжил создавать проблемы с
удалением роликов, запретом на заливку новых и т.п.)
Скачать ролик можно здесь https://disk.yandex.ru/d/hnVm406INbk5zw
Скачать mp3-файлы книги можно здесь https://disk.yandex.ru/d/xx3tWiX5e-G2Gw
Скачать один большой mp3-файл со всеми стихами книги можно здесь
https://disk.yandex.ru/d/dxjJG-vFrb3hmQ
----------------------------
Посмотреть тексты всех стихов и послушать песни можно здесь
https://programs.gq/songs/
Книга "Вызываем огонь на себя!!!": https://programs.gq/songs/fire.php
----------------------------
Скачать ролик сборника песен и стихов "Барановирусный фашизм" можно здесь
https://yadi.sk/d/rjk6MeqYxDdotQ
Скачать mp3-файлы сборника песен и стихов "Барановирусный фашизм" можно здесь
https://yadi.sk/d/nv94bLn6cWndKw
Скачать один большой mp3-файл со всеми песнями и стихами сборника песен и стихов
"Барановирусный фашизм" можно здесь https://yadi.sk/d/ZlaKW4xFfvHcVw
----------------------------
Скачать ролик книги стихов "Геноцид" можно здесь https://yadi.sk/d/-QJtJ4EoGv0HCA
Скачать mp3-файлы книги стихов "Геноцид" можно здесь https://yadi.sk/d/zXJC2ILG2HYELg
Скачать один большой mp3-файл со всеми стихами книги "Геноцид" можно здесь
https://yadi.sk/d/pXgFiwwkz13DBA
----------------------------
Скачать ролик книги стихов "Планета-тюрьма" можно здесь
https://disk.yandex.ru/d/dgoNqIlfWxRIHQ
Скачать mp3-файлы книги стихов "Планета-тюрьма" можно здесь
https://disk.yandex.ru/d/l7HtQbG5lIvYfg
Скачать один большой mp3-файл со всеми стихами книги "Планета-тюрьма" можно здесь
https://disk.yandex.ru/d/t6Z_XgaLcfWqTA
----------------------------
Третья мировая война, книга стихов
Скачать ролик можно здесь https://disk.yandex.ru/d/8nmI0MPpiLsyMQ
Скачать mp3-файлы книги можно здесь https://disk.yandex.ru/d/qfVe2ZE5XGQUrQ
Скачать один большой mp3-файл со всеми стихами книги можно здесь
https://disk.yandex.ru/d/Z9hvK-ENoOnTuA
----------------------------
Три плейлиста с песнями и стихами:
Альбом "Барановирус": https://www.youtube.com/watch?
v=TIVHBzvOwYs&list=PLub3m5NgkV3w0noyjHLkODfL5mCbpDncx
Альбом "Дикое" племя": https://www.youtube.com/watch?
v=bhyaxTa4isU&list=PLub3m5NgkV3x_SAocfAxNyKz6dpbVk1oY
Новые песни и стихи: https://www.youtube.com/watch?v=I1iPfF9JK-
E&list=PLub3m5NgkV3xnktrMNLP30TjDclkve6Yk
(последний плейлист не полный, так как Юдотуб продолжил создавать проблемы с
удалением роликов, запретом на заливку новых и т.п.)
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