Voorpostgekkie hernia Hannie doet een oproep!

Voorpostgekkie hernia Hannie Descendre kon het toch niet laten en is weer 'actief' bezig met de gele hesjes Binnenhof. En die willen graag interactief bezig zijn.

En dus komt er een ronde tafel gesprek, iedereen kan meedoen en er wordt nog om gasten gevraagd.

Wappie Rogier Hop en gekkie Petra Paars zullen de gesprekken leiden, er zijn al wat agendapuntjes en als je zin hebt om mee te babbelen kun je je opgeven bij gekkie Petra Paars door middel van een privéberichtje.

Vrijdagavond, 20.00 uur! Ahoe!