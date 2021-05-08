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CONSPIRACY CHIC: COVID-19 MEETS THE GODDESS- BANNED FROM U-TUBE
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92 views • May 08, 2021
THE NARRATIVE HAS SHIFTED FROM THE VORACIOUSNESS OF THE FLU VIRUS TO WHICH VACCINE IS BEST?
ORIGINAL STATISTICS AND DNA ANALYSIS FROM MAY 2020
DON'T FORGET ABOUT THE GEORGIA GUIDESTONES AND BILL GATES WARNING ABOUT "THE NEXT ONE WILL GET YOUR ATTENTION"-THE SECOND SHOT.IN MAY 2020 I RECIEVED INFORMATION, DNA READOUTS AND QUESTIONS ABOUT A NEWISH VIRUS.THERE ARE 24 CORONA VIRUSES. THEIR ORIGIN IS SOUTHERN CHINA AND THEY ARE WELL KNOWN AND WELL RESEARCHED.THERE IS NATURALLY A 4% VARIATION IN VIRUSES,ANY MORE THAN THAT IT WAS "TWEAKED" IN A LEVEL 4 LAB. THIS ONE HAD AN UPTAKE KEY TO OPEN A HUMAN CELL. THIS VIRUS IS 5 TIMES MORE LIKELY TO KILL A CHINESE MALE THAN A CAUCASIAN MALE.THREE TIMES MORE LIKELY TO KILL A CHINESE FEMALE OVER A CAUCASIAN FEMALE. THIS IS PART 2 ,MY VIDEO RECORDER WAS SHUT OFF BY "THEM." https://www.brighteon.com/7c129e86-7e2b-47a7-bc74-dd19621e4042
https://www.bitchute.com/video/noZUmYr4s1ES/ DR SHERRY
WHATS IN THE VAC https://www.brighteon.com/94f71e15-f7f5-4f9e-8dbe-e2cb0b46f6f6
ORIGINAL STATISTICS AND DNA ANALYSIS FROM MAY 2020
DON'T FORGET ABOUT THE GEORGIA GUIDESTONES AND BILL GATES WARNING ABOUT "THE NEXT ONE WILL GET YOUR ATTENTION"-THE SECOND SHOT.IN MAY 2020 I RECIEVED INFORMATION, DNA READOUTS AND QUESTIONS ABOUT A NEWISH VIRUS.THERE ARE 24 CORONA VIRUSES. THEIR ORIGIN IS SOUTHERN CHINA AND THEY ARE WELL KNOWN AND WELL RESEARCHED.THERE IS NATURALLY A 4% VARIATION IN VIRUSES,ANY MORE THAN THAT IT WAS "TWEAKED" IN A LEVEL 4 LAB. THIS ONE HAD AN UPTAKE KEY TO OPEN A HUMAN CELL. THIS VIRUS IS 5 TIMES MORE LIKELY TO KILL A CHINESE MALE THAN A CAUCASIAN MALE.THREE TIMES MORE LIKELY TO KILL A CHINESE FEMALE OVER A CAUCASIAN FEMALE. THIS IS PART 2 ,MY VIDEO RECORDER WAS SHUT OFF BY "THEM." https://www.brighteon.com/7c129e86-7e2b-47a7-bc74-dd19621e4042
https://www.bitchute.com/video/noZUmYr4s1ES/ DR SHERRY
WHATS IN THE VAC https://www.brighteon.com/94f71e15-f7f5-4f9e-8dbe-e2cb0b46f6f6
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