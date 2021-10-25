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CDL111 - Survivre spirituellement à la dictature (TENIR VII) - Jean-Jacques Crevecoeur
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62 views • October 25, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 25 octobre 2021
Cette conversation s'inscrit dans la continuité des deux précédentes consacrées à la survie, avec une approche cette fois-ci spirituelle. Nous verrons comment le réductionnisme techno-scientiste issu de la Renaissance a conduit l'humanité dans une triple coupure et une triple séparation d'avec le Monde, d'avec les autres et d'avec soi-même. Dans ce sens, on peut mieux comprendre quel est LE principal enjeu de toute cette crise préparée depuis des décennies et qui essaie d'imposer la dernière phase de son plan.
Nous sommes plongés collectivement et individuellement dans un immense test. Qu'allons-nous choisir ? La sécurité matérielle ou le salut de notre âme ? À chacun de répondre en toute conscience, à la suite de cette conversation.
Quelques références pratiques :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Cette conversation s'inscrit dans la continuité des deux précédentes consacrées à la survie, avec une approche cette fois-ci spirituelle. Nous verrons comment le réductionnisme techno-scientiste issu de la Renaissance a conduit l'humanité dans une triple coupure et une triple séparation d'avec le Monde, d'avec les autres et d'avec soi-même. Dans ce sens, on peut mieux comprendre quel est LE principal enjeu de toute cette crise préparée depuis des décennies et qui essaie d'imposer la dernière phase de son plan.
Nous sommes plongés collectivement et individuellement dans un immense test. Qu'allons-nous choisir ? La sécurité matérielle ou le salut de notre âme ? À chacun de répondre en toute conscience, à la suite de cette conversation.
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