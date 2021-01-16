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История излечения рака кишечника 3-й стадии
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89 views • January 16, 2021
Представляем вашему вниманию историю излечения от рака кишечника 3-й стадии. Герой сегодняшней истории – Светлана (Лана) Уилсон. Светлана обратилась к нам с предложением опубликовать свою историю, предварительно переведя ее на русский язык. Мы решили озвучить перевод этого видео и предлагаем его вашему вниманию. Ранее Светлана перевела для нашего сайта статью “Как я полностью излечила 4-ю стадию рака. История Терезы Скотт”. Именно эта история вдохновила Светлану на альтернативный подход к лечению рака.
Как я полностью излечила 4-ю стадию рака. История Терезы Скотт https://medalternativa.info/entry/tereza-skott
Светлане 40 лет, она проживает в штате Техас. В октябре 2017 года врачи ей поставили диагноз рак кишечника стадии 3Б и велели незамедлительно провести операцию с последующим прохождением химиотерапии. Светлана согласилась на операцию, но отказалась от химиотерапии. Вместо этого она выбрала альтернативное лечение по протоколу Хокси, которое оказалось успешным. Этот протокол был разработан более 100 лет назад и начал применяться в 20-е годы прошлого века в США в 17 клиниках, основателем которых был Гэрри Хокси. Но в 60-е годы под давлением Американской Медицинской Ассоциации все филиалы клиники были закрыты, после чего один филиал был открыт в г. Тихуана в Мексике под названием Биомедицинский центр (Biomedical Center). С тех пор клиника работает там. http://www.hoxseybiomedical.com
Клиника находится в 10 минутах езды от границы с США, г. Сан-Диего. Лечение заключается в определенной диете, применении тоника Хокси и дополнительных добавок, которые подбираются индивидуально для каждого пациента. Первые два года необходимо посещение клиники раз в полгода для медосмотра, который проходит в течение одного дня. Желательно знание английского или испанского для общения с медперсоналом. Либо можно найти услуги переводчика в обоих городах. Муж Светланы Билл также решил обратиться в клинику, чтобы избавиться от всех таблеток (от давления и сахара). У него хорошие результаты, которые он поддерживает диетой и травами. Светлану можно найти в Фейсбуке (Svetlana Altai Wilson) в группе “Be C Free” (общаться там можно и на русском, и на английском).
https://www.facebook.com/groups/2509138382510108/
Перевод: Светлана Вилсон (Svetlana Wilson) https://www.facebook.com/svetlana.wilson
Озвучка и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin
Поддержать переводы новых видеоматериалов на русский язык: https://medalternativa.info/donate
Рекомендуем:
Фильм «Правда о раке. Поиск методов лечения»:
https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer
Книга «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию»: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
и множество других материалов, раскрывающих правду о раке на нашем сайте: https://medalternativa.info
Как я полностью излечила 4-ю стадию рака. История Терезы Скотт https://medalternativa.info/entry/tereza-skott
Светлане 40 лет, она проживает в штате Техас. В октябре 2017 года врачи ей поставили диагноз рак кишечника стадии 3Б и велели незамедлительно провести операцию с последующим прохождением химиотерапии. Светлана согласилась на операцию, но отказалась от химиотерапии. Вместо этого она выбрала альтернативное лечение по протоколу Хокси, которое оказалось успешным. Этот протокол был разработан более 100 лет назад и начал применяться в 20-е годы прошлого века в США в 17 клиниках, основателем которых был Гэрри Хокси. Но в 60-е годы под давлением Американской Медицинской Ассоциации все филиалы клиники были закрыты, после чего один филиал был открыт в г. Тихуана в Мексике под названием Биомедицинский центр (Biomedical Center). С тех пор клиника работает там. http://www.hoxseybiomedical.com
Клиника находится в 10 минутах езды от границы с США, г. Сан-Диего. Лечение заключается в определенной диете, применении тоника Хокси и дополнительных добавок, которые подбираются индивидуально для каждого пациента. Первые два года необходимо посещение клиники раз в полгода для медосмотра, который проходит в течение одного дня. Желательно знание английского или испанского для общения с медперсоналом. Либо можно найти услуги переводчика в обоих городах. Муж Светланы Билл также решил обратиться в клинику, чтобы избавиться от всех таблеток (от давления и сахара). У него хорошие результаты, которые он поддерживает диетой и травами. Светлану можно найти в Фейсбуке (Svetlana Altai Wilson) в группе “Be C Free” (общаться там можно и на русском, и на английском).
https://www.facebook.com/groups/2509138382510108/
Перевод: Светлана Вилсон (Svetlana Wilson) https://www.facebook.com/svetlana.wilson
Озвучка и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin
Поддержать переводы новых видеоматериалов на русский язык: https://medalternativa.info/donate
Рекомендуем:
Фильм «Правда о раке. Поиск методов лечения»:
https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer
Книга «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию»: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
и множество других материалов, раскрывающих правду о раке на нашем сайте: https://medalternativa.info
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