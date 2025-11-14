Verdad Botánica - destacado de la entrevista 2

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home





Mike Adams, fundador de Brighteon, entrevista a Elon Sudberg de Alchemist Labs, un líder en la identificación botánica y pruebas de contaminación. Alchemist Labs analiza metales pesados, pesticidas y otros contaminantes para garantizar la seguridad y autenticidad de los productos. Conversan sobre los desafíos de la adulteración en la industria nutracéutica, la importancia de la transparencia y el papel de Amazon en la mejora de la calidad de los productos. Elon destaca el crecimiento de los suplementos botánicos, la necesidad de educar a los consumidores y el impacto de la pandemia en la conciencia sobre la salud. También abordan los retos políticos para legalizar el cáñamo y los beneficios de las medicinas naturales como las agujas de pino.







