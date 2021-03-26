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Πόσα Χρήματα Νομίζεις ότι Έχεις;
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92 views • March 26, 2021
Το έγγραφο που παρουσιάζεται είναι ο ισολογισμός ή τμήμα του ισολογισμού του ΔΝΤ του έτους 2007. Οι λογαριασμοί που αναφέρονται αφορούν τα κράτη-εταιρίες. Παγκόσμια. Αντίστοιχοι λογαριασμοί υφίστανται στο όνομα του κάθε πολίτη της Γης.
Εάν τα μάτια μένουν κλειστά, τα αυτιά κωφεύουν και οι προθέσεις λείπουν, κανείς δεν θα καταλάβει ποτέ τη Μεγάλη Κομπίνα.
Wake Up.
Το βίντεο το βρήκαμε εδώ:
https://www.facebook.com/watch/?v=850665555496313
Εδώ μπορείτε να βρείτε εμάς:
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Εάν τα μάτια μένουν κλειστά, τα αυτιά κωφεύουν και οι προθέσεις λείπουν, κανείς δεν θα καταλάβει ποτέ τη Μεγάλη Κομπίνα.
Wake Up.
Το βίντεο το βρήκαμε εδώ:
https://www.facebook.com/watch/?v=850665555496313
Εδώ μπορείτε να βρείτε εμάς:
https://eternalnowblog.com/
https://www.youtube.com/channel/UC-MMOJQq1DcGnswR9gbD3dQ
https://rumble.com/c/c-673507
https://newtube.app/user/EternalNow
https://www.bitchute.com/channel/mtJqCH1fVCzO/
https://www.youtube.com/c/EternalNow8888
https://www.facebook.com/EternalNowblog
https://mewe.com/group/6001b229636e347d254673c6
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