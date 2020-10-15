Medical dictatorship by Dr. Ben Tapper | Doctor speaking truth about the Plandemic HD

Plandemie: Arts riskeert zijn baan en zijn leven om de Coronaleugens



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Dr. Ben Tapper staat op voor de waarheid, en noemt het Coronavirus een Trojaans paard, dat gebruikt wordt om deze tirannieke agenda, plandemie, uit te rollen. Als arts voelt hij het als zijn plicht om de waarheid te vertellen.



Dr. Ben Tapper spreekt het stadsbestuur van Omaha in de Amerikaanse staat Nebraska toe op een dappere en krachtige wijze:



“Mijn naam is Dr. Tapper, en ik ben geen vreemde voor u, want dit is mijn derde keer hier over de regelgeving en de verplichting van mondkapjes. Stelt u zich eens een virus voor, ‘zó dodelijk en ernstig’, dat je een test moet laten doen, om erachter te komen of je het wel of niet gehad hebt! Jullie baseren deze cijfers op positieve gevallen, en niet op ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Daar zouden jullie je juist op moeten baseren! De cijfers zijn enorm opgeblazen door valse positieve testen en de nooit eindigende doemberichten van de mainstream media. Mij werd geleerd, dat angst het vuur is dat de oven van ziekte aanwakkert. Wanneer komt er een einde aan deze bangmakerij?



Het is beangstigend voor mij te bedenken, hoe makkelijk deze mondkapjesplicht kan veranderen in een vaccinatieplicht.

Ziet u, ik volg het vaccin verhaal heel nauw sinds de laatste 10 jaar. Uit eerste hand heb ik de schade gezien, die kan optreden na een vaccinatie: aandoeningen, zoals transverse myelitus, of het Guillain-Barré syndroom. Ik heb vele gezinnen ontmoet, die een kind zijn verloren aan vaccinatieschade. Deze schade is echt en niet zeldzaam!

De bedrijven die deze arme gezinnen voorliegen, zijn dezelfde bedrijven en organisaties, die u en het publiek deze Coronapropaganda voorhouden.



Vorig jaar verklaarde de WHO, dat de grootste bedreiging voor onze gezondheid mensen zijn, die vaccinaties weigeren.

Kort daarna verklaarde de Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) tegenover de CDC, dat ze geen vaccinaties kunnen verplichten, maar ze kunnen wel naleving afdwingen. Hoe gaan ze dat doen?



Ik draag geen mondkapje, waar ik ook heen ga, en de publieke schaamte die plaatsvindt, is meer dan vernederend.

Het werd mij geweigerd zaken te doen, en in sommige gevallen kon ik de winkel niet binnen. Als de mondkapjesplicht in een vaccinatieplicht verandert, mag je niet meer terug aan het werk, een salaris verdienen, je rijbewijs laten vernieuwen, of functioneren in het dagelijkse leven, zonder het bewijs te hebben dat je bent gevaccineerd. We hadden vorig jaar draconische wetsvoorstellen, die de naties overspoelden, welke volgden op onze medische vrijheden. En toen kwam het Coronavirus, het Trojaanse paard, om deze tirannieke agenda uit te voeren! Ik geloof dat dit een spirituele en psychologische oorlog tegen de mensheid is!



Meer mensen zijn dit jaar gestorven door zelfmoord dan aan Corona.

Het zelfmoordcijfer is nog nooit zó hoog geweest in de menselijke geschiedenis. De nationale alliantie voor de hulplijn voor psychische aandoeningen heeft een toename van 65% gezien van oproepen en e-mails sinds maart dit jaar. Met andere woorden, de overgrote meerderheid aan gezondheids-, emotionele, fysieke, en psychologische ontberingen, waar de burgers nu geconfronteerd mee worden, zijn niet veroorzaakt door COVID-19. Ze komen voort door catastrofale lockdowns, beperkingen en beleidsmaatregelen, opgelegd door onverklaarbaar irrationele overheden!



Sinds wanneer is het uw taak om wetgeving aangaande gezondheid door te voeren?

De geschiedenis leert ons, dat wanneer de regering een bepaalde vrijheid wegneemt, zij het niet vrijelijk terug zullen geven. Martin Luther King Jr. heeft ooit gezegd, dat onderdrukte mensen niet voor altijd onderdrukt kunnen blijven; het verlangen naar vrijheid manifesteert zich uiteindelijk.



We zijn nu 6 maanden bezig met dit circus, dat twee weken zou duren om de curve af te vlakken!

Ik bid, ik bid tot de goede Heer daarboven, dat de mensen wakker worden en beseffen, dat we niet te maken hebben met een tijdelijke ongemak hier, maar op weg zijn naar een volledig medisch dictatorschap!”



Gelukkig zijn er meerdere artsen, en ook wetenschappers, die hun mening naar buiten durven te brengen.

Zij allen beweren, dat het niet klopt wat men over COVID-19 zegt, en dat de Coronamaatregelen en de lockdowns meer schade hebben veroorzaakt dan het virus zelf!



Ook Nederland is vertegenwoordigd:

“Het virus is niet zo erg als de media beweren,” zei arts Elke de Klerk. “We hebben contact met honderden artsen in Nederland, en de ziekenhuizen liggen niet vol. Mensen zijn niet ziek. Ze worden getest, maar de tests werken niet naar behoren. We moeten dit naar buiten brengen.”



Help de duisternis, de fraude en misleiding, bloot te leggen.