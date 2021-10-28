© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Scandale de l'EHPAD du Jardin des Plantes à Paris (avril 2020)
Follow
0
Share
Report
10 views • October 28, 2021
Vidéo enregistrée à des fins de preuves d’archives.
Cette information a été complètement censurée sur les chaînes d’information françaises, et pour cause : en plein Paris, dans l’EHPAD du Jardin des Plantes (5e arrondissement), il y a eu 30 morts sur les 112 pensionnaires que compte l’établissement. Ils ont été anesthésiés au Rivotril car l’hôpital de la Salpetrière refuse de les prendre. Un tiers de l’effectif du personnel soignant a fui. 6 pensionnaires sont encore infectés. Des cadavres restent en putréfaction dans les chambres car les pompes funèbres débordées n’interviennent plus. Reportage extrait du Journal Télévisé de 13 heures de RTL Belgique du 12 avril 2020.
Bien évidemment, la mairie de Paris s’est empressée de démentir et de parler d’exagération.
Source de la vidéo, que j’ai eu beaucoup de mal à trouver :
https://republique-france.wixsite.com/monregime/le-meilleur-du-regime-avril-2020
L’article de cette bande de salopards :
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/video-victimes-coronavirus-labandon-dans-ehpad-paris-ce-nest-pas-realite_33041572.html
L’archive :
https://archive.ph/p0prZ
=====================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Cette information a été complètement censurée sur les chaînes d’information françaises, et pour cause : en plein Paris, dans l’EHPAD du Jardin des Plantes (5e arrondissement), il y a eu 30 morts sur les 112 pensionnaires que compte l’établissement. Ils ont été anesthésiés au Rivotril car l’hôpital de la Salpetrière refuse de les prendre. Un tiers de l’effectif du personnel soignant a fui. 6 pensionnaires sont encore infectés. Des cadavres restent en putréfaction dans les chambres car les pompes funèbres débordées n’interviennent plus. Reportage extrait du Journal Télévisé de 13 heures de RTL Belgique du 12 avril 2020.
Bien évidemment, la mairie de Paris s’est empressée de démentir et de parler d’exagération.
Source de la vidéo, que j’ai eu beaucoup de mal à trouver :
https://republique-france.wixsite.com/monregime/le-meilleur-du-regime-avril-2020
L’article de cette bande de salopards :
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/video-victimes-coronavirus-labandon-dans-ehpad-paris-ce-nest-pas-realite_33041572.html
L’archive :
https://archive.ph/p0prZ
=====================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.