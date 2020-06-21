Άγιος Παΐσιος ❝Το μήνυμά του για όλους εμάς...❞ -Χαρακτηριστικά σημεία της διδασκαλίας του Γέροντα

Από το βιβλίο: ‘‘ΒΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ’’ | Του Ιερομονάχου Ισαάκ ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ‘‘ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ’’ Σελίδες 755, 756 & 757

Μερικά χαρακτηριστικά σημεία της διδασκαλίας του Αγίου Παϊσίου τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο βίντεο:

«Πρώτα πιστεύουμε στον Θεό και ύστερα αγαπάμε τον Θεό και την εικόνα Του, τον άνθρωπο. Η πίστη αυξάνει με την προσευχή. ‘‘Πρόσθες ἡμῖν πίστιν’’.»

«Όλο το κακό προέρχεται από την απιστία.»

«Ο άνθρωπος πρέπει να συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής, ότι αυτή η ζωή είναι να ετοιμαστούμε για την άλλη.»

«Πρέπει να αγωνιστούμε με φιλότιμο να σωθούμε, για να μη λυπήσουμε τον Χριστό.»

«Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να βρει και να αγιάσει την κλίση του.»

«Να προτιμούμε τις θλίψεις και να τις δεχόμαστε καλύτερα από τις χαρές. Η πραγματική χαρά γεννιέται από τον πόνο.»

«Σήμερα ήρθε η εποχή να διαχωριστούν τα πρόβατα από τα κατσίκια, οι πιστοί από τους απίστους. Αργότερα θα έρθει καιρός που θα δώσουμε εξετάσεις, θα υποστούμε και διωγμούς για την πίστη μας, και τότε θα φανεί το μπακίρι από το χρυσό.»

«Όλη η βάση της πνευματικής ζωής είναι να σκέφτεται ο καθένας τον άλλον και τον εαυτό του να τον βάζει τελευταίο..»

«Για να κατοικήσει στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα χρειάζεται πολύ αυταπάρνηση, πολύ φιλότιμο, ταπείνωση, αρχοντιά, θυσία.»

«…ν’ αγωνιστούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να κόψουμε τα πάθη μας, να αποκτήσουμε τις αρετές και έτσι θα μας επισκεφθεί η Χάρις Του Θεού.»