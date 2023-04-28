Gobierno de Españizuela: copy-paste de Chávez

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ser comunista es fácil. No requiere de inteligencia ni de creatividad.
Solo tienes que escoger una frase del "manual comunista" y repetirla como un loro.
Chávez lo copia de Fidel Castro.
Y Pedro Sánchez de Chávez.
Lo mejor. Si no tienes capacidad cerebral suficiente ni siquiera tienes que memorizar la frase. La puedes llevar escrita. Y por supuesto ni siquiera tienes que cumplir lo prometido.
Huye de Españizuela o te hundirás con el Titanic.