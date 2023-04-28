Gobierno de Españizuela: copy-paste de Chávez

Ser comunista es fácil. No requiere de inteligencia ni de creatividad.

Solo tienes que escoger una frase del "manual comunista" y repetirla como un loro.

Chávez lo copia de Fidel Castro.

Y Pedro Sánchez de Chávez.

Lo mejor. Si no tienes capacidad cerebral suficiente ni siquiera tienes que memorizar la frase. La puedes llevar escrita. Y por supuesto ni siquiera tienes que cumplir lo prometido.

Huye de Españizuela o te hundirás con el Titanic.