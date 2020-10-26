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Nourrir la vision du futur et désobéir en actes - CDL61 - Jean-Jacques Crevecoeur
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11 views • October 26, 2020
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Il n'y a jamais eu de pandémie en 2020, contrairement à ce que les médias et les gouvernements cherchent à nous faire croire. D'où l'importance de passer à l'action avant qu'il ne soit trop tard.
Même si nos gouvernements prennent des mesures de plus en plus injustifiées, injustifiables et absurdes pour lutter contre une pandémie qui, non seulement n'existe plus, mais n'a jamais existé, nous ne devons surtout pas nous décourager…
Dans cette conversation du lundi, je vous fais la démonstration — chiffres officiels de l'INSEE à l'appui — qu'il n'y a JAMAIS eu de pandémie pendant les 9 premiers mois de cette année 2020. Il suffisait d'examiner le nombre total des morts survenues pendant les neuf premiers mois pour s'apercevoir de la fraude gigantesque qui a servi de prétexte pour terroriser les populations et pour détruire l'économie réelle de nos pays.
Suite à cette démonstration que vous devriez montrer à tous les sceptiques que vous croisez dans votre vie, je vous invite à adopter deux attitudes essentielles pour que notre civilisations ne sombre pas dans la barbarie la plus complète :
— nourrir puissamment la vision du futur auquel vous aspirez, chacun et chacune, pour vous et votre descendance d'une part ;
— désobéir fermement et résolument à toutes ces mesures qui nous sont imposées pour des raisons politiques, économiques et sociales, mais nullement pour nous protéger d'un virus qui ne présente plus aucune dangerosité…
Pour vous aider et vous soutenir, vous pouvez télécharger et reproduire librement le PDF d'une page qui reprend mon tableau qui démontre que la France n'a jamais connu de pandémie en 2020 ! À noter que je prépare le même travail pour la Belgique, la Suisse et le Québec !
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/jjcrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
— pour vous inscrire sur ma nouvelle chaîne publique sur FullLifeChannel.com : https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Publication de cette vidéo : lundi 26 octobre 2020 - Dernière mise à jour des fichiers : 23 octobre 2020
Il n'y a jamais eu de pandémie en 2020, contrairement à ce que les médias et les gouvernements cherchent à nous faire croire. D'où l'importance de passer à l'action avant qu'il ne soit trop tard.
Même si nos gouvernements prennent des mesures de plus en plus injustifiées, injustifiables et absurdes pour lutter contre une pandémie qui, non seulement n'existe plus, mais n'a jamais existé, nous ne devons surtout pas nous décourager…
Dans cette conversation du lundi, je vous fais la démonstration — chiffres officiels de l'INSEE à l'appui — qu'il n'y a JAMAIS eu de pandémie pendant les 9 premiers mois de cette année 2020. Il suffisait d'examiner le nombre total des morts survenues pendant les neuf premiers mois pour s'apercevoir de la fraude gigantesque qui a servi de prétexte pour terroriser les populations et pour détruire l'économie réelle de nos pays.
Suite à cette démonstration que vous devriez montrer à tous les sceptiques que vous croisez dans votre vie, je vous invite à adopter deux attitudes essentielles pour que notre civilisations ne sombre pas dans la barbarie la plus complète :
— nourrir puissamment la vision du futur auquel vous aspirez, chacun et chacune, pour vous et votre descendance d'une part ;
— désobéir fermement et résolument à toutes ces mesures qui nous sont imposées pour des raisons politiques, économiques et sociales, mais nullement pour nous protéger d'un virus qui ne présente plus aucune dangerosité…
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